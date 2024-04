Ce-ți rezervă astrele pe plan amoros, între 8-14 aprilie! Cupidon se joacă cu sufletul acestor zodii. Cine ar putea să se despartă

Horoscop Dragoste 8-14 aprilie 2024. Această săptămână este una extem de aglomerată din punct de vedere energetic, pentru Universul are planuri mari pentru destinele noastre.

In aceasta saptamana, suntem pe cale sa incepem sa urmam un nou drum catre viitorul dorit, si totul se datoreaza eclipsei solare uimitoare in Berbec de luni. Deoarece aceasta eclipsa este strans legata de Mercur retrograd, este numai invatand din istoria noastra romantica – pozitiva si negativa – ca putem construi un viitor plin de dragoste.

S-ar putea sa fie nevoie sa ne reorganizam prioritatile pentru a evidentia propriile noastre nevoi intr-o relatie. Aceasta nu este neaparat egoist, ci ar trebui sa fie o onoare pentru sine. Daca vrem ca cineva altcineva sa ne iubeasca si sa ne respecte, trebuie sa ne respectam mai intai pe noi insine.

Pana miercuri, Marte indraznet va face o conjunctie cu Saturn in Pesti. Am putea vedea cat de limitative sunt fanteziile noastre, in special daca pastram idei sexuale nerealiste despre cineva. Cu totii avem nevoie sa evadam din cand in cand, dar asta nu ar trebui sa blocheze potentialul nostru romantic realist. S-ar putea sa trebuiasca sa separam mai atent visele de realitate pentru a ne asigura ca vietile noastre amoroase sunt cat mai implinite posibil, potirvit sfatulparintilor.ro.

Iata ce-ti rezerva astrele in plan amoros, in functie de zodie

Horoscop dragoste Berbec

In aceasta saptamana cuvantul de ordine este dragostea, insa afisarea exagerata a afectiunii iti poate face jumatatea sa se simta inconfortabil. Controleaza-ti exaltarea pentru a-ti proteja relatia. Esti singur? Lucrurile se vor echilibra in curand. In loc sa te simti dejamagit, incearca sa te straduiesti mai mult. Fa primul pas si dezvaluie-ti interesul fata de persoanele de care esti interesat.

Horoscop dragoste Taur

In viata amoroasa domnesc pacea si calmul. Te bucuri de compania partenerului si discutati despre visele comune pe care le aveti. Esti singur? Zeita Fortuna iti aduce in cale oameni nou, sarmanti, interesanti. Fa alegerea potrivita.

Horoscop dragoste Gemeni

Este momentul sa rezolvi lucrurile din punctul de vedere al relatiei de cuplu. Sunt anumite chestiuni care te deranjeaza, asa ca este momentul sa-i spui jumatatii tale ce simti. Asa va veti putea apropia. Daca esti singur, ai ocazia sa te organizezi, sa lasi trecutul in spate astfel incat sa-si faca aparitia ceva nou in viata ta.

Horoscopul dragostei Rac

Viata de cuplu necesita interesul si atentia ta. Concentreaza-te si incearca sa te apropii mai mult de persoana iubita. Diferendele dintre voi trebuie rezolvate. Esti singur? Ai sansa de a cunoaste oameni noi, interesanti. Ti se deschid multe cai in fata.

Horoscop dragoste Leu

S-au adunat norii asupra relatiei de cuplu? Clarifica lucrurile si nu permite nimanui sa intervina intre tine si partener. Da dovada de maturitate si ajuta relatia sa mearga mai departe. Daca esti singur, lucrurile se vor imbunatati. Nu esti interesat sa intri in acest moment intr-o relatie serioasa, mai degraba vrei sa te distrezi.

Horoscopul dragostei Fecioara

Viata sentimentala necesita stabilitate. Cu cat iti respecti mai mult cuvantul si promisiunile pe care le faci cu atat mai bine pentru relatia de cuplu. Esti singur? Nu iti pierde timpul cu oameni alaturi de care nu ai niciun viitor. Mai bine ai petrece timp analizand ceea ce vrei si sa astepti ca persoana potrivita sa apara in viata ta.

Horoscop dragoste Balanta

Viata de cuplu necesita restructurare pentru ca o multime de probleme nerezolvate si care te despart de partenerul de cuplu. Daca esti singur, norocul iti va aduce in cale o persoane extrem de interesanta. Este posibil sa aveti un viitor impreuna.

Horoscopul dragostei Scorpion

O saptamana cu multa pozitivitate. Daca esti implicat intr-o relatie, atmosfera este romantica si fierbinte. Daca esti singur, cineva din anturajul tau ar vrea mai mult decat o prietenie. Rezultatul te va face fericit.

Horoscop dragoste Sagetator

Esti energic si plin de viata. Petrece mai mult timp cu partenerul de viata, exprima-ti mai des sentimentele. In cazul in care relatia este mai tensionata, nu lua decizii pripite. Daca esti singur, ai nevoie sa intelegi ca tu insuti iti pui piedici. Afla unde gresesti si vor veni imediat si rezultatele.

Horoscopul dragostei Capricorn

Viata amoroasa are nevoie de mai multa atentie. Daca ti-ai neglijat partenerul in ultima vreme, acesta poate fi foarte suparat. Nu sunt excluse conflictele. Fii mai flexibil in discutii. Uita de ego. Daca esti singur, indrazneste mai mult. Fa primul pas.

Horoscop dragoste Varsator

Trebuie sa-ti faci mai mult timp pentru partenerul de cuplu. Nu te mai concentra pe aspectle negative alre relatiei, ci pe cele pozitive. Daca esti singur, trebuie sa realizezi ca introvertirea nu-ti este de ajutor. Trebuie sa fii mai accesibil, pentru ca oamenii sa apropie de tine. Magia dragostei te poate atinge daca incerci sa te schimbi.

Horoscopul dragostei Pesti

Viata amoroasa poate fi stresanta. Esti tensionat si agitat. Incearca sa-ti sustii partenerul de cuplu si sa nu-i neglijezi solicitarile. Acest lucru va aduce pacea intre voi. Daca esti singur, iesi din casa. Distreaza-te. Poti trai momente placute, alaturi de oameni pe care ii vei cunoaste. Dar nu e cazul sa te mai plangi ca esti singur, cand tu insuti te izolezi.