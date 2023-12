Cea mai importantă bancă din România își suspendă unele operațiuni de Revelion. Ce trebuie să facă cei care au carduri bancare?

Banca Transilvania își suspendă unele operațini în perioada 30 decembrie 2023-2 ianuarie 2024, transmite instituțian bancară.

„Aplicațiile BT sunt indisponibile în perioada 30 dec, ora 16.00 - 2 ian, ora 12.00

Pe scurt

Aplicațiile Băncii Transilvania sunt indisponibile în perioada 30 decembrie, ora 16.00 – 2 ianuarie, ora 12.00. Banca își upgradează sistemele informatice pentru perfecționarea serviciilor.

Cardurile BT vor funcționa pentru plăți la comercianți și retrageri de numerar.

Aplicaţia BT Pay va funcţiona pentru plăţi la comercianţi.

Vă recomandăm să vă asigurați că aveți bani pe card pentru cumpărăturile din perioada 30 decembrie – 2 ianuarie. Transferul de bani (inclusiv între conturile/cardurile proprii), desființarea depozitelor ori schimburile valutare nu vor putea fi realizate prin niciun canal în perioada menționată.

Cardurile vor funcționa. Ce poți face cu BT Pay în perioada menționată

Cardurile și aplicația BT Pay vor funcționa pentru:

Plăți în magazine și online (cardurile fizice și BT Pay)

Retrageri de numerar de la bancomat (cardurile fizice)

Recomandarea BT pentru clienți este să își alimenteze din timp cardurile care vor fi folosite la cumpărături deoarece în perioada 30 decembrie, ora 16.00 – 2 ianuarie ora 12.00, transferul de bani (inclusiv între conturile/cardurile proprii), desființarea depozitelor ori schimburile valutare nu vor putea fi realizate prin niciun canal.



Utilizatorii BT Pay pot folosi aplicația pentru:

Plata cumpărăturilor (la comercianți și online)

Verificarea tranzacțiilor

Setări ale cardurilor (limite tranzacții, blocare/deblocare card etc.)

Servicii care nu pot fi accesate

În aplicații

BT Pay: Transferul de bani (inclusiv între conturile/cardurile proprii), desființarea depozitelor ori schimburile valutare nu vor putea fi realizate prin niciun canal în intervalul 30 decembrie, ora 16.00 – 2 ianuarie, ora 12.00.



BT 24, NeoBT și BT Go: Nu poate fi făcută nicio operațiune în intervalul 30 decembrie, ora 16.00 – 2 ianuarie, ora 12.00.

La bancomate



La bancomate, BT Express Plus și BT Express nu pot fi făcute următoarele operațiuni: depuneri de numerar, transferuri Western Union etc., în intervalul 30 decembrie, ora 16.00 – 2 ianuarie, ora 12.00.



Dar: retragerile de numerar cu cardul pot fi făcute oricând



În unitățile băncii

Vineri, 29 decembrie

Este necesar să se realizeze:

Până la ora 13.00: plățile în lei de mică valoare către alte bănci;

Până la ora 15.00: plățile de mare valoare/urgente (în lei) sau plățile valutare către alte bănci;

Anumite agenții vor avea program prelungit, până la ora 19.00, pentru depunerea de numerar la aparate.

Sâmbătă, 30 decembrie, duminică, 31 decembrie și marți, 2 ianuarie

Unitățile din mall-uri sunt deschise pentru a oferi clienților consultanță și pentru a prelua offline unele solicitări, programul fiind următorul:

12.00 - 18.00 (în 30 decembrie și 2 ianuarie)

12.00 - 16.00 (în 31 decembrie)

Recomandări

Alimentarea din timp a cardurilor care vor fi folosite la cumpărături deoarece în perioada menționată transferul de bani (inclusiv între conturile proprii), desființarea depozitelor și schimburile valutare nu vor fi posibile în perioada 30 decembrie, ora 16.00 - 2 ianuarie, ora 12.00.

Realizarea, până în:

29 decembrie, ora 13.00, a plăților în lei de mică valoare către alte bănci;

29 decembrie, ora 15.00, a plăților de mare valoare/urgente, în lei sau a plăților valutare către alte bănci;

29 decembrie, la 18.30, a plății facturilor la utilități, prin orice canal (online banking, aparate etc.);

30 decembrie, ora 16.00, a plăților instant în lei sau euro, transferuri între conturi proprii, plăți către alți clienți ai băncii, constituire/desființare depozite, schimburi valutare, prin orice canal”, transmite BT într-un comunicat.