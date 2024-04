Cea mai titrată organizație antidrog trecută la nivel de rezervă de Agenția Națională Antidrog

Federația Neguvernamentală Antidrog (FNA) ramăne șocată de decizia Agenției Naționale Antidrog ce inventează expresii "listă de rezervă" procedură inexistentă in Ghidul aplicantului pentru Programul de Interes Național Antidrog.

“Federația ar fi acceptat "nu sunteti eligibili" în accepțiunea noastră și era un subiect închis. Dar să fie FNA rezervă? Rezerva cui? Încercăm să realizăm logica să pronunți față de FNA cuvantul REZERVĂ în condițiile în care este singura structură a societății civile cu programe permanente de prevenire, informare și alternative antidrog din România. Nu mai înțelegem dacă selecția se face pe criterii de performanță, expetiză sau alte considerente.

Poate unii vor spune FNA nu a luat PIN anul acesta și sunt supărați, dar nu vor zice că 14 ani nu am fost interesați ci din contră noi am finanțat programele unde Agenția era partener, nu vor ști că până in ultima secundă anul trecut am vrut să nu îl luăm. FNA este un organism progresiv, inovativ si greu de înțeles de o structură a statului ce nu evolueaza in abordare din lipsă de personal nou cu viziune a problematicii in secolul XXI, an de grație 2024 precum și din lipsa de resurse financiare, logistică etc. Cu referire la PIN 2023 știam riscurile, expunerea, unde sunt bani publici este și scandal...! Dar eram singurii ce puteam face programul și s-a facut în coeficient de peste 300 %.

Am sperat mult că noua conducere a Agenției va fi altfel, va fi cerebrală și analitică dar ne-am înșelat. Nimic nou față de trecut. Ca președinte nu m-am implicat în PIN, dar nu voi accepta NICIODATĂ ca o structură ce 14 ani a fost ineficientă să jignească sutele de mii de participanți in programele noastre zicănd despre FNA - REZERVĂ. Este dreptul Agenției să facă selecția pentru programele sale, dar nu are dreptul să jignescă dimensiunea FNA. Când vor atinge nivelul nostru, da, atunci pot opina ca suntem egali sau complementari.”