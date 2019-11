’Ceara spaniolă’ - Motivul indedit entru care un condamnat cere eliberarea

Un ucigaş din Iowa a invocat un argument interesant pentru scurtea perioadei de condamnare. Dar nu el a fost cel care a inventat ceara spaniolă.

Benjamin Schreibert, azi în vârstă de 66 de ani, a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru crimă în 1996. În urmă cu patru ani a avut septicemie din cauza pietrelor la rinichi şi i s-a oprit inima, scrie Agenţia de Presă MTI, citată de ziarul ungar „Népszava”. El a fost imediat internat la spital şi resuscitat. Avocatul său s-a adresat instanţei şi a pledat pentru eliberarea sa, susţinând că Schreiber se află în moarte clinică, adică a murit şi în concluzie şi-a ispăşit pedeapsa. „Prin urmare ţinerea sa în închisoare este ilegală şi trebuie imediat eliberat”, a scris avocatul în cererea înaintată instanţei. Instanţa a respins cererea, şi aceeaşi hotărâre a adoptatat vineri şi Curtea de Apel din Iowa. Completul de trei judecători au considerat ca fiind „originală” cererea condamnatului şi a avocatului său, dar „nu s-a dovedit convingătoare”.Judecătoarea Amanda Potterfield a declarat: Schreiber „ori este în viaţă şi atunci trebuie să rămână în închisoare, ori este mort, dar atunci cererea înaintată instanţei nu este reală. Benjamin Schreiber nu putea să fie mort, dacă a fost în stare să semneze cererea”.

Ziarul The New York Times a menţionat: cazul lui Schreiber este ciudat, dar nu este singurul. Jerry Rosenberg , care a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru uciderea a doi poliţişti din New York, în 1998 a încercat să scape de detenţie prin a susţine că este bolnav şi i s-a oprit inima.Instanţa a dat o sentinţă negativă şi în acest caz, susţinând că Rosenberg „nu a murit din punct de vedere juridic, deoarece prezenţa sa în sala de judecată este o dovadă în acest sens”