Cel mai cunoscut restaurant de sushi din lume, Sukiyabashi Jiro, exclus din ghidul Michelin

Cel mai cunoscut restaurant de sushi din lume, Sukiyabashi Jiro, din Tokyo, a fost exclus din cea mai recentă ediție a ghidului Michelin, după ce succesul localului a făcut imposibilă realizarea unei rezervări pentru persoanele obișnuite, notează The Guardian.

Decizia de a elimina restaurantul din Tokyo din cea mai nouă ediție a ghidului Michelin a fost anunțată marți. Excluderea nu are legătură cu calitatea serviciilor sau a mâncării servite. Problema este că succesul restaurantului a făcut să fie imposibil pentru o persoană obișnuită să mai facă o rezervare.

“Am constatat că Sukiyabashi Jiro nu mai face rezervări de la publicul larg, ceea ce îl scoate din zona noastră de interes”, a afirmat o purtătoare de cuvânt a ghidului la lansarea celei mai recente ediții a respectatei publicații.

“Nu e corect să se spună că restaurantul și-ar fi pierdut stelele, pur și simplu nu mai corespunde tipului de localuri pe care le prezentăm. Politica Michelin este să prezentăm restaurante unde poate merge oricine să mănânce”, au spus reprezentanții ghidului.

Sushi Saito din Tokyo, care primise trei stele Michelin în ghidul din 2019, a fost scos din cea mai recentă ediție din această cauză.

Jiro este restaurantul celebru în care Barack Obama și primul-ministru japonez Shinzo Abe, au mâncat în 2014. Localul avea trei stele în ghidul Michelin încă de la prima ediție realizată pentru capitala Japoniei, în 2007.

Localul a fost subiectul documentarului Jiro Dreams of Sushi, din 2011.

Proprietarul, Jiro Ono, a depășit vârsta de 90 de ani și continuă să lucreze în restaurant cu ajutorul fiului său mai mare, Yoshikazu. Fiul său cel tânăr a deschis o filială a restaurantului care continuă să fie recomandată de Michelin, având două stele.

Restaurantul original, Sushi Jiro, a fost deschis în 1965 iar printre cei care au mâncat acolo se numără celebrități precum chef-ul Joël Robuchon, actorul Hugh Jackman și cântăreața Katy Perry.

Rezervările au fost mereu greu de obținut, dar în ultimii ani, clienții care sunt dispuși să plătească cel puțin 40.000 de yeni (333 de euro) pentru selecția chef-ului trebuie să fie obișnuiți ai localului, să apeleze la cunoștințe sau să realizeze rezervarea prin intermediul unui hotel de lux.

Pagina de internet a restaurantului explică faptul că ”în prezent avem probleme cu acceptarea rezervărilor” și își prezintă scuzele ”pentru orice neplăcere cauzată prețioșilor noștri clienți”.

Anunțul menționează și că ”Din păcate, cum în restaurantul nostru nu pot fi decât 10 clienți în același timp, situația va continua”.

Familia Ono a mai avut probleme și în trecut. Kazuyoshi Ono, unul dintre fii celui care a fondat restaurantul, a provocat rumoare atunci când a declarat că femeile nu pot să facă sushi de calitate pentru că simțul gustului le este afectat de ciclul menstrual.

Ghidul Michelin 2020 confirmă statutul capitalei Japoniei drept cel mai atractiv oraș din lume din punct de vedere culinar, nu mai puțin de 226 de localuri primind stele. Este cel mai mare număr de restaurante recomandate dintre toate ghidurile publicate de companie. Unsprezece restaurante au primit evaluare de trei stele, trei dintre acestea având această cotație pentru al treisprezecelea an la rând.

“Taking full advantage of its position as a centre for high-quality food, and highly skilled domestic and international chefs who prepare it, Tokyo is likely to continue to lead the world as a city of gastronomy,” the chief executive of Nihon Michelin Tire, Paul Perriniaux, said in a statement.