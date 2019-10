Cel puţin 1,3 milioane de copii şi adolescenţi sunt arestaţi oficial în fiecare an în întreaga lume, potrivit cifrelor ONU, citate de dpa potrivit Agerpres

Dintre ei, aproximativ 410.000 de persoane sub 18 ani ajung în închisoare în fiecare an, conform unui raport recent comandat de experţi din cadrul Naţiunilor Unite.Abuzurile, violenţa şi neglijarea sunt frecvente în multe centre de detenţie. În plus, lipsesc lumina soarelui, intimitatea, îngrijirea medicală adecvată şi posibilităţile de educare, potrivit raportului."Prejudiciile provocate copiilor sunt enorme. În atmosfera ostilă din închisoare, creierele lor caută numai supravieţuirea. Tot restul este blocat, inclusiv dezvoltarea fizică, intelectuală şi emoţională", a declarat Teresa Ngigi, psiholog la ONG-ul german SOS Children's Villages.Conform raportului ONU, 330.000 de tineri sunt plasaţi în centre speciale la nivel mondial în fiecare an în contextul migraţiei şi între 430.000 şi 680.000 de copii şi adolescenţi sunt deţinuţi în instituţii sau facilităţi similare."Multe dintre aceste case funcţionează ca instituţii militare în care copiii sunt instruiţi ca nişte soldaţi. Nu mai este vorba despre disciplină, ci despre pedeapsă. Nu există reguli, nu există controale, copiii nu au dragoste, nu au niciun cuvânt de spus", susţine reprezentanta SOS Children's Villages