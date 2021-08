Celebrul antrenor spaniol Xavi Pascual își doreşte să o facă din nou mare pe Dinamo Bucureşti

Celebrul antrenor spaniol Xavi Pascual, care a câştigat de mai multe ori Liga Campionilor la handbal masculin cu Barcelona, a declarat pentru EFE că doreşte să facă din nou mare echipa Dinamo Bucureşti, pe care a preluat-o în această vară, potrivit agerpres.ro.

''La începutul verii, după ce a anunţat că nu va continua să antreneze Barcelona, Xavi Pascual a surprins pe toată lumea anunţându-şi transferul la Dinamo Bucureşti, actuala campioană a României, însă o echipă relativ modestă în comparaţie cu panorama europeană'', notează agenţia spaniolă.

Tehnicianul a declarat că ştie foarte bine ce decizie a luat şi care sunt posibilităţile: ''Sunt conştient de unde am venit şi unde putem ajunge, dar şi că avem foarte mult de muncă''.

Xavi Pascual va debuta oficial miercuri, când Dinamo va juca Supercupa României, contra formaţiei HC Dobrogea Sud Constanţa.

Pe lângă faptul că antrenează la un club ''istoric'' din Bucureşti, tehnicianul catalan a fost confirmat săptămâna trecută ca selecţioner al echipei naţionale a României, pe care a mai pregătit-o în perioada 2016-2018, când era în paralel şi antrenorul Barcelonei.

Pascual, care a câştigat totul în cele 12 sezoane la Barcelona, a semnat pe trei ani cu Dinamo, având un obiectiv clar: ''Crearea unei echipe care să joace constant în Champions''. Dinamo are în palmares 17 titluri de campioană, în 1965 a câştigat Cupa Campionilor Europeni, iar anul acesta revine în grupele Ligii Campionilor.

''Nu va fi uşor, mai ales nu de la un an la altul'', a avertizat tehnicianul cu 11 titluri de campion în Liga Asobal, care a recunoscut ''limitările'' unui club care se află la ani lumină de Barcelona, Veszprém sau Kiel, subliniază EFE, dar este dispus să muncească pentru a face Dinamo mare din nou.

Pascual, pe lângă faptul că transpiră alături de staff-ul său şi de jucători la antrenamente, şi-a pus experienţe sa în elita handbalului la dispoziţia unui club ce i-a fost încredinţat pentru a face un salt care să îi permită să se lupte de la egal la egal cu forţele Europei, scrie EFE.

''Eu am venit aici doar să antrenez, dar când am semnat mi-au spus: 'trebuie să ne ajuţi, să ne dai idei cum să facem lucrurile'. Lucrurile merg bine pentru moment. Am întâlnit oameni cu dorinţă mare de a munci, iar acesta este cel mai important lucru. Pe lângă o echipă competitivă, trebuie să construim o structură de antrenori, de comunicare şi multe alte lucruri'', a explicat Pascual.

Dinamo face parte din Grupa B a Ligii Campionilor, alături de PSG, Porto, Kielce, Veszprem, Flensburg şi Barcelona, fosta sa echipă, pe care Pascual o va înfrunta în octombrie în Spania şi în februarie la Bucureşti.

Pascual ştie că este practic imposibil ca noua sa echipă să termine în primele şase locuri pentru a intra în faza play-off: ''Trebuie să luăm participarea în Champions League ca pe o învăţare competitivă contra celor mai buni din lume''.

''E adevărat că Dinamo a jucat în Liga Campionilor acum câţiva ani şi nu a pierdut niciun meci acasă, dar competiţia este foarte diferită acum'', a amintit Pascual, cu referire la faptul că Dinamo nu a evoluat în grupele importante ale competiţiei.

Chestionat de ce a ales Dinamo, Xavi Pascual a răspuns simplu că în perioada în care a fost selecţioner al naţionalei României a fost tratat foarte bine aici.

Un alt factor cheie a fost aprecierea pe care i-a arătat-o Dinamo când Barcelona, care tocmai devenise campioană europeană pentru a treia oară, i-a spus că nu mai contează pe el.

''Iar dacă pe deasupra, oamenii îţi arată că te iubesc, că vor să fii aici, că nu se grăbesc şi că tot ceea ce vor este să construiască ceva, atunci...'', a adăugat tehnicianul catalan.

Născut pe 8 martie 1968, chiar la Barcelona, Xavi Pascual a fost handbalist până în 2006, evoluând pe postul de portar. Două sezoane (1986-1987 şi 1988-1989) a îmbrăcat tricoul blau-grana.

Din 2006 şi-a început cariera de antrenor la Barca, responsabil mai întâi cu pregătirea portarilor, apoi ca antrenor secund. Pe 9 februarie 2009, Pasqui a preluat funcţia de antrenor principal la FC Barcelona, când clubul catalan a decis să îl înlocuiască pe Manolo Cadenas.

În 12 ani de activitate la cel mai înalt nivel, lucrând cu mulţi dintre marii jucători ai lumii, Xavi Pascual a cucerit toate trofeele posibile. Recordul l-a stabilit în sezonul 2014/2015, când Barcelona, cu el la timonă, a câştigat şapte trofee, inclusiv Liga Campionilor.

În sezonul 2020-2021 al Ligii Campionilor, el a fost declarat cel mai valoros antrenor al competiţiei.

Palmaresul său ca antrenor la FC Barcelona cuprinde 5 titluri de campion mondial al cluburilor, 3 trofee ale Ligii Campionilor, 11 titluri naţionale (Liga Asobal), 10 Cupe ale Regelui, 10 Supercupe ale Spaniei, 10 Cupe ale Spaniei, 3 Ligi ale Pirineilor, 8 Supercupe ale Cataloniei.