Centrală Fotovoltaică dată in folosință pentru a încălzi apartamente din Cluj-Napoca

Primăria Cluj-Napoca și Regia de Termoficare din oraș au dat, marți, în folosință un parc format din 696 de panouri fotovoltaice. Energia solară va fi folosită pentru a încălzi aproximativ 6.000 de apartamente.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Cluj-Napoca, parcul fotovoltaic de la Centrala Termică de Zonă Someș Nord a fost realizat pe fostul amplasament al depozitului de combustibil, conform mediafax.

Centrala Fotovoltaică e formată dintr-un sistem de panouri fotovoltaice interconectate – 696 panouri fotovoltaice monocristaline, 4 invertoare de 100 kW fiecare.

Valoarea totală a acestei investiții este de 523.000 euro. Pentru această investiție, SC Termoficare Napoca SA a beneficiat de un grant în valoare de 314.000 de euro pus la dispoziție de către Innovation Norway pentru finanțarea costurilor ligibile ale proiectului, în procent de 60%. Diferența de 40%, în valoare de 209.000 euro a fost asigurată de către Termoficare Napoca.

„Această centrală deservește aproximativ 6000 de apartamente și produce 30% din necesarul total de energie. Ne folosim de energia solară pentru a încălzi locuințele deservite, fără a mai fi nevoie să consumăm curent electric sau gaz și astfel producem anual o economie de 75.000 de euro”, a declarat primarul Emil Boc.

Alte 9 obiective din oraș sunt prevăzute cu centrale electrice fotovoltaice.

„În municipiul Cluj-Napoca am instalat panouri fotovoltaice instalate în alte 9 locații: Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr, Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu, Liceul cu Program Sportiv, Liceul Tehnologic Alexandru Borza, Liceul Onisifor Ghibu, Seminarul Teologic Ortodox, Baza Sportivă Gheorgheni, Hala Agroalimentara Grigorescu și Hala Agroalimentară IRA. Doar într-un an și jumătate, de când funcționează aceste panouri fotovoltaice am produs 369,58 Mwh, echivalentul a 97,66 tone CO2 și a 2500 arbori plantați”, a mai spus Emil Boc.

Primăria Cluj-Napoca anunță că este în derulare un proiect finanțat prin Mecanismele financiare SEE și Norvegia, 2014‐2021 pentru montarea panourilor fotovoltaice în următoarele locații: Școala Ion Agârbiceanu, Parking Moților, Parking Hașdeu și Parking Fabricii. Puterea totală propusă pentru aceste 4 locații este de 290 kWp.

De asemenea, în curând se va recepționa un parc fotovoltaic amplasat în zona Cluj Innovation Park, având o putere instalată de 990 kWp.