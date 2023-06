Centrul FIV SANADOR, o șansă pentru visul frumos al oricărei familii

SANADOR anunță deschiderea Centrului de fertilizare in vitro SANADOR, care furnizează servicii medicale de reproducere umană asistată la cele mai înalte standarde de excelență. Centrul FIV SANADOR funcționează în Calea Floreasca 165, la etajul al doilea, într-o clădire modernă din zona de nord a Capitalei.

„Din pasiune pentru excelență, am creat Centrul FIV SANADOR, care asigură servicii de reproducere umană asistată la standardele de excelență SANADOR. Am dorit astfel să completăm serviciile medicale de înaltă performanță de care beneficiază deja mama și copilul în cadrul Maternității SANADOR, unde funcționează și cea mai dezvoltată secție de terapie intensivă neonatală din sistemul medical privat din România. La Centrul FIV SANADOR, cuplurile care își doresc copii vor beneficia de ajutor medical din partea celor mai experimentați specialiști din țara noastră, pentru a-și îndeplini visul”, a declarat Dr. Doris Andronescu, directorul general SANADOR.

Activitatea Centrului FIV SANADOR este coordonată de Conf. Dr. Nicolae Poiană, medic cu o experiență de peste 40 de ani în specialitatea obstetrică-ginecologie, cu peste 10.000 de nașteri la activ și cu sute de reușite în fertilizarea in vitro în peste 15 de ani de activitate dedicată.

„La 27 iulie anul acesta se împlinesc 45 de ani de când, după eforturi științifice formidabile, de peste două decenii, Robert Edwards și Patrick Steptoe îi aduceau pe lume lui Jean Purdy pe Louise Brown, primul copil născut după o procedură de fertilizare in vitro. În anii scurși de atunci, progresele științifice medicale au evoluat aproape miraculos, astfel că beneficiem în prezent de rezultatele minunate ale reproducerii umane asistate medical și fertilizării in vitro, devenite prin supraspecializare parte din obstetrică și ginecologie. Impactul acestui progres medical nu este numai științific, ci chiar demografic – și pot menționa că, recent, una din cele mai dezvoltate țări din Europa a înregistrat 9% din nou-născuții unui an bebeluși concepuți prin fertilizare in vitro! SANADOR se aliniază, cu empatie și profesionalism, prin Centrul de fertilizare in vitro, eforturilor pe care medicina și statul român le fac pentru acest vis frumos al oricărei familii, un bebeluș”, a declarat Conf. Dr. Nicolae Poiană, coordonatorul Centrului FIV SANADOR.

Centrul de fertilizare in vitro SANADOR este rezultatul unei investiții de 5 milioane de euro și este dotat cu cele mai moderne echipamente disponibile în prezent, în lume, pentru reproducerea umană asistată. Activitatea este desfășurată, în acord cu protocoale și proceduri de ultimă oră, de către o echipă medicală empatică și dedicată. Centrul FIV SANADOR funcționează în regim ambulatoriu și de spitalizare de zi, în aceeași clădire cu Clinica SANADOR Floreasca, una dintre cele mai bine dotate clinici mari din București.

Înființat în anul 2001, SANADOR a cunoscut o continuă dezvoltare organică, în prezent deținând cel mai mare spital clinic multidisciplinar privat din țară, un centru oncologic complex, clinici, laboratoare de analize medicale și puncte de recoltare, radiologie și imagistică medicală de înaltă performanță, situate în București. Spitalul Clinic SANADOR este singurul spital privat care asigură o gamă complexă de servicii medicale, având și compartiment de primiri urgențe adulți și copii, 21 linii de gardă și flotă proprie de ambulanțe.