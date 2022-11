Cercetătorii au numărat în premieră fibrele nervoase din clitoris - Rezultatul a depășit estimările de până acum

Mai mult de 10.000 de fibre nervoase permit senzațiile plăcute create de clitorisul uman, potrivit unei noi cercetări conduse de Oregon Health & Science University și prezentate la o reuniune științifică comună a Societății de Medicină Sexuală din America de Nord și a Societății Internaționale de Medicină Sexuală.

Această descoperire este rezultatul primei numărători cunoscute a țesutului nervos clitoridian uman. Este, de asemenea, cu aproximativ 20% mai mare decât estimarea adesea citată de 8.000 de fibre nervoase, despre care se crede că provine din studii asupra animalelor.

Blair Peters, doctor în medicină, profesor asistent de chirurgie în cadrul Școlii de Medicină OHSU și chirurg plastician specializat în îngrijirea pentru afirmarea sexului în cadrul Programului de sănătate pentru transsexuali OHSU, a condus cercetarea și a prezentat concluziile. Peters a obținut țesut nervos clitoridian de la șapte voluntari adulți transmasculini care au suferit o intervenție chirurgicală genitală de schimbare a genului. Țesuturile au fost vopsite și mărite de 1.000 de ori la microscop, astfel încât fibrele nervoase individuale să poată fi numărate cu ajutorul unui software de analiză a imaginii.

Nervii sunt formați din mănunchiuri de fibre nervoase subțiri, cunoscute și sub numele de axoni. Nervii - care transportă impulsuri electrice între creier și restul corpului - permit oamenilor să simtă și să răspundă la stimuli precum atingerea.

Clitorisul este singurul organ uman cunoscut care are scopul singular de a oferi plăcere. În timp ce vârful micului său arbore - partea extrem de sensibilă a clitorisului, cunoscută și sub numele de glandul clitoridian - se găsește în afara corpului, o mare parte a clitorisului este situată în interior. Sub suprafață se află nervul dorsal, principalul nerv responsabil pentru senzația clitoridiană. Nervii dorsali sunt structuri simetrice, asemănătoare unor tuburi, care se deplasează pe partea de sus a arborelui clitoridian și apoi coboară de o parte și de alta, ca un os alungit.

Peters a colectat mostre dintr-o parte a țesutului nervului dorsal, din care o cantitate mică este de obicei tăiată în timpul procedurilor de faloplastie pentru schimbarea sexului. O medie de aproximativ 5.140 de fibre nervoase clitoridiene dorsale au fost numărate printre probe. Știind că nervul dorsal este simetric, media a fost înmulțită cu doi pentru a ajunge la o estimare de 10.281 de fibre nervoase pentru nervul dorsal clitoridian uman. Deoarece clitorisul are și alți nervi, mai mici, dincolo de nervul dorsal, Peters a observat că clitorisul uman are de fapt mai multe fibre nervoase în total.

"Este surprinzător să te gândești că mai mult de 10.000 de fibre nervoase sunt concentrate în ceva atât de mic precum clitorisul", a spus Peters. "Este deosebit de surprinzător atunci când compari clitorisul cu alte structuri mai mari ale corpului uman. Nervul median, care trece prin încheietura mâinii și prin mână și este implicat în sindromul tunelului carpian, este cunoscut pentru că are o densitate mare de fibre nervoase. Chiar dacă mâna este de multe, multe ori mai mare decât clitorisul, nervul median conține doar aproximativ 18.000 de fibre nervoase, adică de mai puțin de două ori mai puțin decât fibrele nervoase care sunt împachetate în clitorisul mult mai mic."

În timp ce penisul a fost studiat pe scară largă, vulva - care include clitorisul, labiile mari și labiile mici - este puțin înțeleasă. Știința medicală nu a acordat, din punct de vedere istoric, prea multă atenție funcției sexuale a femeilor, ceea ce a dus la un decalaj semnificativ de cunoștințe în domeniul sănătății sexuale.

Peters studiază nervii clitoridieni pentru a îmbunătăți rezultatele operației de faloplastie, care creează un nou penis pentru pacienții transmasculini. El își propune să folosească descoperirile pentru a îmbunătăți senzațiile pacienților chirurgici prin selectarea mai bună a nervilor de conectat în timpul procedurilor de faloplastie, precum și pentru a dezvolta noi tehnici chirurgicale pentru a repara nervii lezați.

Descoperirile ar putea contribui, de asemenea, la reducerea leziunilor nervoase accidentale pentru pacienții care sunt supuși unei proceduri estetice cunoscute sub numele de labiaplastie, care reduce dimensiunea lambourilor interioare de piele de o parte și de alta a deschiderii vaginale.

Mergând mai departe, Peters este, de asemenea, interesat să studieze și să numere fibrele nervoase dintr-o parte a penisului care provoacă plăcere: vârful, care este cunoscut și sub numele de glandul penisului. Aceste cunoștințe ar putea îmbunătăți construcția clitorisului în operațiile genitale de schimbare a sexului pentru pacienții transfeminini și, de asemenea, ar putea ajuta clinicienii să înțeleagă mai bine structurile nervoase comparabile dintre clitoris și penis.