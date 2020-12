CFR Călători suplimentează trenurile care circulă pe cele mai solicitate rute în perioada sărbătorilor de iarnă, până la finele anului peste 110 garnituri urmând să circule cu un număr şi mai mare de vagoane, informează compania printr-un comunicat remis, joi, AGERPRES.

Cele peste 110 trenuri circulă în această perioadă din Bucureşti spre/dinspre Baia Mare, Suceava, Iaşi, Braşov, Cluj Napoca, Oradea, Constanţa, Galaţi, Sighetu Marmaţiei, Craiova, Timişoara Nord cu peste 17.500 de locuri suplimentate şi 230 de vagoane în plus. Aceasta este doar prima etapă, urmând ca până la 31 decembrie 2020 capacitatea trenurilor să mai fie suplimentată în funcţie de cererea călătorilor.

Astfel, spre exemplu, joi IR 1746 Braşov - Bucureşti Nord circulă cu 11 vagoane şi cu 820 de locuri, faţă de 580 într-o zi obişnuită, IR 1642 Sighetu Marmaţiei - Bucureşti Nord are 13 vagoane, dintre care 5 vagoane de dormit şi 4 vagoane cuşetă, iar pentru IR 1773 Bucureşti Nord - Galaţi creşterea capacităţii de transport ajunge la aproape 400% faţă de o zi obişnuită, iar IR 1572 pe aceeaşi rută asigură 682 de locuri.

Citește și: Fostul militar britanic Lishman INTRĂ iar sub TUNUL DIICOT, după dosarul Ayahuasca - Este anchetat într-un nou dosar pentru evaziune și spălare de bani



De asemenea, IR 1623 Bucureşti Nord - Braşov circulă cu 545 locuri faţă de 323 într-o zi obişnuită, cu 3 vagoane în plus, IR 1587 Bucureşti Nord - Constanţa are o creştere a capacităţii de transport la 143% faţă de o zi obişnuită, iar IR 1584 pe aceeaşi rută asigură peste 600 de locuri, IR 1594 Craiova -Bucureşti Nord are o suplimentare care ajunge la 574 locuri şi IR 1655 Bucureşti-Suceava circulă suplimentat la 217% faţă de capacitatea sa zilnică, asigurând aproape 500 de locuri.



"CFR Călători poate dimensiona mai bine capacitatea trenurilor la numărul de locuri solicitat, dacă sunt făcute rezervări din timp. Mai mult, la cumpărarea cu anticipaţie se acordă o reducere de 5 până la 10%, iar pentru biletul dus-întors reducerea este de 10%. Pentru a evita aglomeraţia, rugăm călătorii să nu aleagă pentru destinaţia lor doar trenurile de la orele de vârf. De asemenea, rugăm călătorii să nu urce în tren dacă la casa de bilete, li se comunică faptul că nu mai sunt locuri. Recomandarea este valabilă şi pentru persoanele posesoare de abonamente/autorizaţii", subliniază reprezentanţii companiei.



Societatea de Transport Feroviar de Călători CFR Călători S.A. este operatorul naţional feroviar de pasageri care efectuează transportul public de călători pe calea ferată.