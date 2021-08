Alexandru Chipciu S-A BĂTUT cu un coechipier și a fost EXCLUS din lotul CFR Cluj - Marius Şumudică: Nu pot să accept

Mijlocaşul Alexandru Chipciu (32 de ani) a fost exclus din lotul echipei CFR Cluj şi a fost scos de pe lista UEFA pentru meciurile din cupele europene, după un conflict cu un coechipier, la antrenament, a anunţat antrenorul Marius Şumudică, anunță news.ro.

"Eu nu generez conflicte cu jucătorii, sunt un tip foarte maleabil şi niciodată n-am distrus cariera niciunui jucător, lăsându-l pe drumuri. Chipciu s-a manifestat de aşa natură încât să fie eliminat, a trebuit să-l elimin din grup. Nu pot să accept... OK, mai există insulte între jucători, dar nu pot să accept o luptă fizică între jucători. Pentru un jucător n-o să stric niciodată atmosfera din grup. Am luat o decizie atunci, l-am scos de la antrenament... de fapt, el părăsise antrenamentul, n-am văzut în viaţa mea ca un jucător să-şi dea jos maioul şi să plece de pe teren, fiind nervos. L-am întrebat ce s-a întâmplat, a zis că e foarte nervos şi nu poate continua antrenamentul. Din momentul ăla, având în vedere că în două zile jucăm un meci extrem de important, pentru mine a fost următorul pas să anunţ conducerea clubului să fie scos de pe lista UEFA şi să nu mai continue în acest grup. Nu am nevoie de astfel de jucători, el şi-a ales singur drumul. Nu stau să fac un caz Chipciu acum, este un jucător valoros, care a jucat de când am venit, a marcat un gol care ne-a calificat. Nu cred că trebuia să aibă atitudinea asta. Nici măcar până în momentul de faţă... mă aşteptam la nişte scuze, dacă ar fi vrut să facă un pas de reconciliere. De fapt, trebuia să-şi ceară scuze faţă de grup... dar nu le-am primit. Am considerat că drumurile noastre se despart. Din momentul de faţă, Chipciu nu mai face parte din lotul CFR-ului şi nu mă mai întrebaţi despre el, asta e decizia strict a antrenorului Şumudică", a spus Marius Şumudică, în cadrul unei conferinţe de presă.

Potrivit looksport.ro, Chipciu ar fi avut un conflict la antrenament cu portarul Otto Hindrich.

CFR Cluj joacă, marţi, de la ora 21.00, cu Young Boys Berna, în prima manşă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor.