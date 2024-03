Chef Cătălin Scărlătescu, primele declarații despre procesul cu Antena 1 - Reacția postului de televiziune

Cătălin Scărlătescu , Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au dat în judecată Antena 1 pentru că nu le-ar fi plătit salariile pentru sezonul 12 al emisiunii „Chefi la cuțite”. „Vreau doar să îmi dea banii, munciți cu sudoarea frunții”, a răbufnit Scărlătescu într-un interviu pentru Cancan.

În toamna anului trecut, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au refuzat să mai filmeze pentru un nou sezon al show-ului culinar „Chefi la cuțite”, difuzat la Antena 1. Au dat de înțeles atunci că oboseala e principala cauză.

Antena Group, compania care deține Antena 1, a reacționat și i-a dat în judecată pentru refuzul lor de a mai filma, au cerut în instanță ca aceștia să își respecte contractul. Acum, Cancan a dezvăluit că și cei trei bucătari au dat în judecată postul de televiziune, la Tribunalul București au înregistrat dosarul pe 6 martie.

Cătălin Scărlătescu a făcut primele declarații

Pentru aceeași sursă, Cătălin Scărlătescu a făcut primele declarații despre procesul cu Antena 1. „Este foarte simplu. Stimabila Antena 1 nu ne-a dat banii pe sezonul 12, pe care ei au încasat toți banii din lume. Nu ne-au plătit salariul de interesanți ce sunt. Nu vreau să i se întâmple nimic Antenei, vreau doar să îmi dea banii, munciți cu sudoarea frunții.

După ce m-au dat în judecată și mi-au cerut toate milioanele din lume… săracii, băieții ăia care au cerut milioane, știu să numere atât? Nu este o situație delicată, vă spune Scărlătescu, Antena 1 o face delicată. Antena 1 visează cai verzi pe pereți. Și-au permis să nu ne dea banii. Eu îmi dau drumul la restaurant și îmi văd de treaba mea, de viața mea. După Antena 1, nu există moarte.

Există viață în continuare, nu murim. Nu Antena ne-a făcut pe noi. Noi trei am făcut Antena mare. Când am ajuns eu în Antenă, nu era așa mare rating. Cred că nu sunt primul din Antena 1 care a plecat fără bani, dar vor plăti pentru că ei au încasat pentru sezonul 12 de la alții și mi-au oprit din bani. O să plătească pentru treaba asta.”, a susținut Cătălin Scărlătescu.

"Am ajuns acolo și am trăit într-o bulă frumoasă"

Cătălin Scărlătescu s-a plâns și de condițiile grele de muncă, de zilele lungi de filmări de la „Chefi la cuțite”. „Eu m-am dus la Antena 1, mi-am făcut treaba 12 sezoane de Chefi la Cuțite, două sezoane de Hells Kitchen și un sezon de Chefi fără Limite. Am muncit pe brânci, de dimineață până seara, cu un program foarte, foarte lung.

Ei nu au înțeles că dacă ți se rupe un picior, pot să îți mai dea 100.000 la salariu, dar nu poți să îți înșurubezi alt picior și să muncești. Oboseala te duce direct în cancer, te duce la moarte. Nu vreau să ajung acolo de dragul lor.

Am ajuns acolo și am trăit într-o bulă frumoasă, într-o bulă în care nimeni nu ne-a deranjat, dar la un moment dat, le-am spus că am obosit. Dumitrescu are doi copii, trebuie să îi ducă la școală, să mai stea cu ei că nu o să îi spună tată, o să îi spună nenea care ne aduce bomboane. Avem o vârstă. Eu am 50 de ani, acum am fost să mă operez”, a mai susținut bucătarul.

Reacția Antenei 1 după declarațiile lui Cătălin Scărlătescu

Tot pentru Cancan, reprezentanții Antenei 1 au reacționat în urma declarațiilor făcute de Cătălin Scărlătescu. „Antena Group şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale faţă de Cătălin Scărlătescu. Ca urmare a încălcării obligaţiilor contractuale de către acesta, s-au născut obligaţii de plată ale lui Cătălin Scărlătescu faţă de Antena Group, situaţie care este în analiza instanţelor de judecată. În privinţa celorlalte declaraţii ale acestuia, sunt afirmaţii făcute în necunostinţă de cauză”.