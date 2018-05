Chelsea-Manchester United: finala electrizanta din Cupa Angliei

Elita fotbalistica din Premier League incearca sa culeaga “laurii victoriei” dupa un parcurs lung si epuizant in actualul sezon! Avand sanse infime de a se incununa campioana la finalul sezonului din prima liga engleza de fotbal, Chelsea si Manchester United duc o lupta teribila pentru a-si trece in palmares un trofeu la finalul unui an in care au pierdut ritmul, in batalia pentru suprematie, atat in Premier League, cat si pentru adjudecarea unui trofeu intr-una din cele doua principale competitii europene intercluburi.

Cu un bilant de 25 de victorii, 6 egaluri si doar 7 infrangeri in cele 38 de partide disputate in prima liga fotbalistica din Regat, Manchester United isi doreste o ultima reabilitare in fata propriilor suporteri, dupa ce fost surclasata de catre marea sa rivala Manchester City. Cu un sistem tactic extrem de ofensiv 4-3-3, minutios implementat de catre Mourinho, Man United spera sa isi treaca de bariera celor 80 de goluri marcate in toate meciurile interne, mai ales dupa ce a avut un parcurs fulminant in meciurile precedente contand pentru Cupa Angliei.

Astfel, United a debutat in tromba, in faza saisprezecimilor contra lui Derby Country, pe care a invins-o la pas, cu 2-0. United a disputat faza optimilor de finala in compania unei echipe necunoscute, Yeovil, pe care elevii tehnicianului portughez, Jose Mourinho, au spulberat-o cu un neverosimil 0-4. Au urmat, apoi, doua victorii la pas, 0-2 cu Huddersfield si Brighton! Abia in faza semifinalelor trupa lui Mourihno a avut ceva de furca cu Tottenham, de care insa a trecut cu ceva emotii cu 2-1 prin golurile inscrise de catre Alexis Sanchez din pasa lui Paul Pogba si de catre Ander Herera, din pasa lui Romelu Lukaku.

De partea cealalta, Chelsea si-a inceput marsul triumfal catre finala cu victorii in fata unor echipe mult mai slab cotate, precum Norwich, Newcastle sau Hull, impotriva carora atacantii londonezi au marcat nu mai putin de 9 goluri. In sferturi, Chelsea a dispus cu scorul general de 3-1 de Leicester City, locul al 9-lea la finalul sezonului regulat din Premier League.

In semifinale, formatia lui Antonio Conte a avut o misiune relativ usoara in fata proaspetei formatii retrogradate in liga a II-a, Sauthampton, de care a dispus cu scorul de 2-0 prin reusitele lui Olivier Giroud, din minutul 46 si Alvaro Morata din minutul 82 al partidei.

Tehnicianul intalian, Antonio Conte, se bazeaza pe un sistem tactic 3-4-3 cu care formatia sa spera sa isi treaca in cont cea de-a 25-a victorie din ultimele 64 de intalniri directe dintre cele doua formatii. Din angrenajul lui Conte nu vor lipsi, fara indoiala, vedetele Alvaro Morata, Olivier Giroud, William sau Michy Batshuayi.

De partea cealalta, Mourihno scoate la bataia artileria grea: Rashfold, Alexis Sanchez, Juan Mata sau Ander Herrera putand suplini cu brio absentele notabile din lotul deplasat la Londra ale lui Romelu Lukaku si Anthony Martial, a caror prezenta este in continuare incerta, potrivit presei din Albion. O alta absenta notabila din lotul lui Manchester United este Marouane Fellaini, care a revenit recent la antrenamente dup ace nu a fost inclus in lotul echipei pentru ultimele meciuri cu West Ham si Watford.

Sansa imensa pentru castiguri garantate

Pentru partida ce urmeaza a se disputa sambata pe stadionul Wembley din Londra si care va fi arbitrate de catre cunoscutul central, Michael Oliver, casa de pariuri sportive Sportingbet vine cu o propunere de cote atractive pentru jucatorii sai. Mai exact, acestia pot miza pe un pariu fara riscuri atat pe victoria lui United, cat si pe victoria echipei londoneze. Meciul este unui deschis oricarui rezultat, ambele echipe avand sanse aproape egale de a-si trece in palmares un nou trofeu. 2.80 este cota lui Chelsea, in timp de fotbalistii lui United sunt creditati cu o cota de 2.70 pentru a castiga editia din acest an a Cupei Angliei.

De asemenea, o sansa uriasa de castig o au iubitorii de pariuri sportive daca preconizeaza un rezultat de egalitate la finalul celor 90 de minute, situatie in care isi pot tripla sansele de a-si rontunji considerabil veniturile. 3.10 este cota pe care Sportingbet o acorda la categoria de pariuri “1X2”.

Revolutie in lotul lui Mourihno

Dupa ce au esuat in tentativa de a cuceri Liga Campionilor si campionatul intern, presa din Regat, dat si cea din Romania vehiculeaza ca “The Reds” urmeaza sa se desparta 6 dintre vedetele sale. Michael Carrick, capitanul lui United, urmeaza sa isi incheie o cariera glorioasa si sa devina secundul lui Mourinho, dupa 12 ani petrecuti pe “Teatrul Viselor”, potrivit digisport.ro, anunt confirmat recent chiar de catre antrenorul lusitan. Aflat la final de contact cu formatia de pe Old Trafford, mijlocasul Marouane Fellaini se pregateste si el pentru o noua destinatie!

Finala cu Chelsea poate reprezenta o ultima ocazie pentru a-si demonstra adevarata valoare si pentru jucatori precum Matteo Darmian, Daley Blind, Andreas Pereirea sau Luke Shaw, care nu se mai afla in gratiile conducerii lui United.

Bilantul intalnirilor directe este favorabila lui Chelsea: 24 de victorii trecute in contul formatiei antrenate de Conte si doar 20 in contul echipei din Manchester. De asemenea, londonezii conduc si la capitolul “goluri marcate pe teren propriu” cu o diferenta destul de confortabila: 44 fata de 30.

Bookmarkerii din Regat mizeaza pe o victorie a lui Chelsea, creditand formatia lui Conte cu o cota de 2.90. United nu este nici ea departe, in opinia specialistilor britanici in pariuri sportive, aceasta fiind creditata cu 48% sanse de a bifa cel de-al 13-lea trofeu al Cupei Angliei. 2.75 este cota “diavolilor rosii”.

La capitolul “veniri” cotidianul Daily Mail a vehiculat recent numele internationalului croat Sime Vrsaljko, proaspat castigator al Europa League, jucator cotat la nu mai putin de 34 de milioane de euro.