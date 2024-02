Chinezii au cheltuit cu călătoriile de Anul Nou Lunar sume mai mari decât înainte de pandemie

Veniturile din turism generate în China în perioada sărbătorilor de Anul Nou Lunar, care s-au încheiat sâmbătă, au crescut cu 47,3% în ritm anual, graţie unei adevărate explozii a călătoriilor în interiorul ţării, arată datele oficiale publicate duminică, transmite Reuters.

Aceste informaţii date ar putea da o gură de oxigen liderilor de la Beijing, într-un moment în care a doua mare economie a lumii se confruntă cu riscul de deflaţie, pe fondul unei cereri slabe din partea consumatorilor, însă cu toate acestea sustenabilitatea acestui boom al turismului intern rămâne incertă, potrivit Agerpres.

În perioada sărbătorilor de Anul Nou Lunar, când are lor cea mai mare migraţie anuală mondială, atracţiile turistice din întreaga Chină sunt vizitate de mari grupuri de oameni.Potrivit datelor publicate de Ministerul Culturii şi Turismului, cheltuielile cu turismul intern au crescut cu 47,3% până la 632,7 miliarde yuani (87,96 miliarde de dolari) comparativ cu aceeaşi perioadă de sărbători din 2023. De asemenea, numărul de călătorii interne efectuate în perioada sărbătorilor din acest an a crescut cu 34,3% în ritm anul, până la 474 milioane.Comparativ cu sărbătorile de Anul Nou Lunar din anul 2019, înainte de pandemia de COVID, cheltuielile cu turismul intern au crescut în acest an cu 7,7%, iar numărul călătoriilor interne cu 19%.Trebuie menţionat totuşi că sărbătorile din 2024 au durat opt zile, cu una mai mult decât vacanţa de Anul Nou Lunar din 2019. Cu toate acestea, în cifre absolute, sărbătorile mai îndelungate din acest an au impulsionat cheltuielile totale.Pentru călătorii internaţionale, China a înregistrat 13,52 milioane de intrări şi ieşiri în perioada sărbătorilor de Anul Nou Lunar, de 2,8 ori mai mult decât în perioada de vacanţă de anul trecut şi la un nivel de 90% faţă de cifrele din 2019, potrivit datelor Administraţiei naţionale pentru migraţie.Pe măsură ce mersul la cinema devine una dintre cele mai populare activităţi de distracţie în perioada sărbătorilor, veniturile din box office în China au atins un nivel record de opt miliarde de yuani (1,11 miliarde de dolari) pe parcursul celor opt zile de vacanţă, potrivit Administraţiei Naţionale a Cinematografiei din China.Economia chineză se confruntă cu numeroase provocări, inclusiv o criză în sectorul imobiliar şi o cerere anemică începând de anul trecut, ceea ce îi obligă pe decidenţi să reducă dobânzile pentru a impulsiona creşterea, în timp ce multe economii dezvoltate sunt concentrate pe ţinerea sub control a unei inflaţii care se încăpăţânează să rămână la un nivel ridicat.Pe măsură ce autorităţile de la Beijing se străduiesc să creeze un echilibru între susţinerea economiei, într-un moment în care presiunile deflaţioniste cer noi stimulente, Banca Centrală a Chinei a lăsat duminică nemodificată dobânda de referinţă.