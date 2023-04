Chinezii au reușit să aducă pe Pământ 'mărgelele' găsite pe suprafața Lunii. Ce au descoperit când le-au analizat

Cercetătorii chinezi au o veste importantă pentru viitoarele misiuni spațiale: există apă pe Lună! Conform analizelor efectuate asupra mostrelor de sol aduse de misiunea Chang'e-5, apa ar fi prinsă într-o serie de sfere de sticlă îngropate în solul lunar. Această descoperire ar putea fi deosebit de valoroasă pentru viitoarele expediții umane pe Lună, deoarece ar reduce necesitatea transportării de apă de pe Pământ, ceea ce ar reduce costurile și ar face călătoriile mai eficiente.

Micile sfere de sticlă, colectate în eșantioane de sol lunar și aduse pe Pământ de misiunea chineză Chang’e-5 în decembrie 2020, ar putea fi atât de abundente încât ar putea stoca până la 330 de miliarde de tone de apă pe suprafața Lunii, arată noua analiză, publicată la 28 martie în revista Nature Geoscience.

Sferulele de sticlă, cunoscute și sub numele de vetre de impact sau microtektite, se formează atunci când meteoriții se izbesc de Lună cu zeci sau sute de mii de kilometri pe oră, aruncând bucăți de crustă lunară deasupra suprafeței lunare.

În interiorul acestora, mineralele de silicat încălzite la temperaturi de topire de forța impactului se combină pentru a forma mici perle de sticlă care sunt împrăștiate ca niște firimituri peste peisajul înconjurător.

Solul Lunii conține oxigen

Solul Lunii conține oxigen, ceea ce înseamnă că și sferele conțin oxigen. Atunci când sunt lovite de atomi de hidrogen ionizat (protoni) proveniți din vântul solar, oxigenul din sferele topite reacționează pentru a forma apă care este aspirată în interiorul capsulelor de silicat, scrie gadgetreport.ro.

În timp, unele dintre sfere ajung să fie îngropate sub particule de praf lunar, cunoscut sub numele de regolit, și sunt prinse sub pământ cu apa încă în interior.

La temperaturile potrivite, unele dintre aceste sfere eliberează apa în atmosfera lunară și pe suprafața lunii, acționând ca un rezervor care se umple încet în timp, au declarat cercetătorii.

Acest lucru ar putea face din aceste sfere o sursă ideală de apă, precum și de hidrogen și oxigen, pentru agențiile spațiale precum NASA și Administrația Națională Spațială Chineză (CNSA) care doresc să construiască baze pe Lună. CSNSA se așteaptă ca proiectul său de bază lunară să fie finalizat încă din 2029.

Cum se va obține apa lichidă

„Dacă vrem să extragem apa din sferele de sticlă pentru viitoarele explorări lunare, mai întâi le colectăm, apoi le fierbem într-un cuptor și răcim vaporii de apă eliberați. În cele din urmă, veți obține apă lichidă într-o sticlă”, a declarat pentru Live Science, coautorul studiului, Sen Hu, geolog planetarist la Institutul de Geologie și Geofizică al Academiei de Științe din China.

„Un alt beneficiu este că mărgelele de sticlă sunt [comune] în solurile lunare, de la ecuator la pol și de la est la vest, la nivel global și uniform.”

Misiunea chineză Chang’e 5, numită după o zeiță chineză a Lunii, a fost a cincea dintr-o serie de misiuni care au ca scop să pună bazele unor viitoare aterizări umane pe suprafața Lunii. Misiunea a aterizat pe Lună pentru a culege material de pe suprafața acesteia înainte de a se întoarce pe Pământ în decembrie 2020.