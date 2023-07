CIA face topul celor mai mari băutori de lume. Pe ce loc se află România

România ocupă locul 14 într-un clasament realizat de Agenția Centrală de Informații (CIA), referitor la consumul mediu de alcool în 189 de țări. Potrivit datelor, românii consumă în medie 10,96 litri de alcool pur pe an. Trei dintre țările din top cinci se află în Europa de Est.

Agenția Centrală de Informații (CIA) a analizat numărul mediu de litri de alcool pur consumați de locuitorii din 189 de țări.

Insulele Cook, o țară insulară situată în Pacificul de Sud, conduce lista, cu o persoană care consumă în medie aproximativ 13 litri de alcool pur pe an - adică mai mult de 100 de pahare cu vin. Insulele Cook au aproximativ 17.500 de persoane, iar economia sa este centrată pe turism. Datele CIA spun că peste jumătate din alcoolul pe care îl consumă locuitorii Insulelor Cook provine din băuturi spirtoase, precum vodca, whisky, gin și rom.

Marea Britanie a intrat în top 25, ocupând locul 24 din 189, în timp ce SUA a ocupat locul 35.

Trei dintre țările din top cinci se află în Europa de Est, patria vodcii, care are unele dintre cele mai ridicate rate de alcoolism.

Mai mult de unul din 10 bărbați din Letonia și Lituania, de exemplu, sunt dependenți de alcool.

Austria, unde vârsta legală pentru consumul de alcool este de 16 ani, a încheiat topul primelor cinci țări, are, de asemenea, o cultură puternică a berii.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că 2,3 miliarde de persoane din întreaga lume sunt considerate "consumatori actuali de alcool", ceea ce înseamnă că beau alcool în mod regulat. Aceasta reprezintă aproape 30 la sută din populația lumii.

Europa are cel mai mare consum de alcool pe cap de locuitor

Europa are cel mai mare consum de alcool pe cap de locuitor dintre toate continentele din lume, a declarat OMS. Potrivit datelor din 2021 ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), britanicii consumă în medie în fiecare săptămână aproximativ 4,4 halbe de bere sau 2,3 sticle de vin.

De asemenea, ei tind să bea mai mult decât majoritatea celorlalte națiuni, 51% din tot alcoolul consumat în țară fiind consumat de către băutorii înrăiți - definiți de OCDE ca fiind cei care beau două halbe pentru bărbați sau o halbă de bere pentru femei pe zi.

În SUA, 213 milioane de persoane cu vârste de 18 ani și peste au declarat că au consumat alcool la un moment dat în viața lor, potrivit National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) din 2021.

Aproximativ un sfert dintre bărbații americani și o cincime dintre femeile din SUA, relatează Daily Mail.

Pe ultimele locuri din lista CIA, la egalitate cu 0 litri pe an, se află Bangladesh, Kuweit, Mauritania, Arabia Saudită și Somalia.

În Bangladesh, consumul sau vânzarea de alcool era interzisă în momentul publicării datelor CIA din motive religioase. Cu toate acestea, anul trecut, țara și-a relaxat legile pentru a permite cuiva să bea cu permisiunea oficială.

Alcoolul este în continuare interzis în Kuweit, Mauritania, Arabia Saudită și Somalia.

În concluzie, topul este condus de Insulele Cook, urmate de Letonia, Cehia, Lituania, Austria, etc/ România ocupă locul 14, cu 10,96 de litri de alcool pur consumați pe an.