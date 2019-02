Cine este șeful cele mai IMPORTANTE structuri din Justiție a momentului - Carieră și controverse

Luni, Plenul CSM l-a validat pe Gheorghe Stan in funcția de șef al Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, după ce a obținut cel mai bun punctaj în comisia de concurs. Procurorul este cunoscut ca făcând parte din cercul de apropiați ai Oanei Haineala, fost sef al Corpului de Control al Ministerului Justiției, in prezent procuror DIICOT, viitor consilier al sefului structurii.

Stan a primit 11 voturi favorabile, 5 impotriva, 3 voturi fiind nule.

Gheorghe Stan și-a început activitatea in 1992, la Parchetul de pe langa Judecatoria Darabani, din Botosani. După 10 ani a ajuns la Bucuresti, Parchetul Capitalei, iar în 2012 a obtinut gradul de Parchet General, fiind detasat inca din 2009 la Inspectia Judiciara. In 2012 a fost numit inspector sef al Inspectiei Judiciare, post pe care l-a ocupat până la numirea in funcția de șef al Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție.

Potrivit CV-ului, Gheorghe Stan are cunostințe medii de limba Engleză.

De altfel, in 2014 procurorul a fost implicat intr-un accident, lovind usor un agent care dirija circulaţia în Piaţa Naţiunile Unite. In cauza a fost deschis un dosar penal, insa a fost clasat. Victima nu a depus plangere.

Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, nou infiintata la propunerea majoritatii parlamentare, se ocupa de cazurile in care sunt vizati magistrati. Printre dosarele cunoscute care se afla in instrumentarea acestei sectii sunt cele privind fosta conducere a DNA si a DNA Ploiești.

De altfel, in ultima perioadă, atat Liviu Dragnea cat si Tudorel Toader au vorbit despre neajunsurile acestei secții, fiind, deocamdata, structura de parchet preferata a liderilor Puterii.