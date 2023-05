Cine este medicul din București care a încercat să se sinucidă cu un pistol de tip airsoft. Motivul pentru care a recurs la acest gest

Un medic de renume din București, în vârstă de 59 de ani și specializat în ginecologie la Maternitatea Polizu, a încercat să-și ia viața printr-un gest extrem. Bărbatul s-a împușcat cu o armă de tip airsoft, care folosește bile de cauciuc, și este acum internat în stare gravă la Spitalul Universitar.

Motivul pentru care a recurs la acest gest nu este cunoscut deocamdată, dar rudele sale au declarat poliției că suferea de depresie și era sub tratament.

Fiica medicului a fost cea care a sunat la numărul de urgență 112, după ce l-a găsit pe tatăl ei împușcat în cap în casa lor. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție și pompieri, care au intervenit imediat. Au constatat că bărbatul era rănit și l-au transportat la spital, unde a fost dus direct în sala de operații, conform Observatornews.ro.

Nicuşor Brănescu, un medic în vârstă de 59 de ani care lucrează ca ginecolog la Maternitatea Polizu, ar fi încerct să se sinucidă cu o armă de tip airsoft, care folosește bile de cauciuc, arma fiind în posesia sa legal din anul 2021.

Potrivit sursei mai sus menționată, se pare că bărbatul a fost afectat de depresie timp de mai mult de un an din cauza pierderii unei pacientele aflate sub îngrijirea sa. În plus, se pare că acesta nu a mai consultat alți pacienți de o perioadă semnificativă de timp.

Vecinii au o părere foarte bună despre medicul Nicușor Brănescu

Conform vecinilor, nu s-a auzit sunetul armei de foc, ci doar un ţipăt, ceea ce i-a făcut să creadă că bărbatul a căzut dintr-un pom. O vecină a fost martoră a incidentului și a fost șocată de ceea ce a văzut. Ea l-a cunoscut pe medic timp de peste douăzeci de ani și l-a considerat o persoană jovială și amuzantă. Alți vecini l-au descris ca fiind un om bun, liniștit și deosebit. Potrivit criminaliștilor, există două posibilități: o încercare de sinucidere sau o descărcare accidentală a armei.