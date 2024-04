Cine va câștiga Primăria Capitalei? Problema 'celor trei corpuri' în București(Analiză)

Așa cum redacția noastră a anunțat încă de ieri, tensiunile din alianța de guvernare s-au acutizat pe fondul scorului scăzut în sondaje al candidatului Cătălin Cîrstoiu, liderii celor două partide pasându-și responsabilitatea pentru iminentul eșec al acestuia. După cum declarase recent Marcel Ciolacu, medicul ortoped se menține „momentan” drept opțiune pentru PSD și PNL, fapt consfințit ieri, într-o lungă ședință a coaliției.

Deși social-democrații ar fi propus o ieșire onorabilă din impas, prin retragerea managerului Spitalului Universitar și susținerea lui Cristian Popescu Piedone, liberalii au respins varianta, se pare că inclusiv urmare a unor comandamente de la Cotroceni. În acest context, unul dintre veteranii fostului PDL, implicat în toate campaniile electorale din ultimii 24 de ani în București, a acceptat să ne clarifice jocurile politice la vârf, derulate chiar în aceste zile. Redăm mai jos răspunsurile sale la câteva teme arzătoare privind perspectiva alegerilor din 9 iunie.

”Problema” Cătălin Cîrstoiu

Despre „problema” Cătălin Cîrstoiu: „Nu știu exact de ce l-au ales. Deși este foarte cunoscut printre toți colegii și toți politicienii, doctorul nu are experiență de partid și de campanie. În plus, a intrat foarte târziu în cursă. După mine, singura variantă incontestabilă și de succes ar fi fost Daniel Băluță din postura de candidat comun, însă nu înțeleg de ce nu a fost desemnat. În București, oamenii au votat, exceptându-l pe Nicușor Dan, . Doctorul Cîrstoiu nu corespunde descrierii, e din alt film. Pe lângă lipsa notorietății, el nu capacitează nici pe jumătate capitalul politic al partidelor. Toate sondajele dau alianța la peste 45% pentru Consilul General, însă pe el (Cătălin Cîrstoiu, n.r.) la mai puțin de jumătate. În plus, campania oficială, de 30 de zile, se face doar cu afișe format mic și cu ceva tipărituri, deci nu e timp pentru a-l crește la capitolul încredere sau intenție de vot. Lupta reală se dă în precampanie, când poți face outdoor vizibil și orice îți trece prin cap. După mine, atacurile la adresa lui sunt subțiri, dar de impact emoțional. Povestea aia cu factura pentru consultul medical de la clinica privată nu cred că e gravă din punct de vedere legal, însă oamenii sunt sensibili și la partea morală. Mulți bucureșteni s-au lovit de situația asta, să fie consultați la un spital de Stat, iar apoi chemați în zona privată a unui medic. Nici nu mai contează dacă este sau nu incompatibilitate, contează percepția publică asupra corectitudinii. La fel și cu pozele din metrou sau cantină. Când primul scandal, venit din zona presei #rezist, s-a iscat în jurul mașinilor deținute pe aceeași firmă a clinicii private, mașini scumpe, nu poți poza în om simplu care merge cu metroul. Mai ales când ai o carieră în spate, când banii tăi sunt munciți, justificați. La fel și cu atitudinea, percepută ca fiind arogantă. Și Sorin Oprescu, tot medic și manager al aceluiași spital, era arogant. Însă avea carismă, era și simpatic, spontan, plăcea oamenilor, ceea ce lui Cătălin îi lipsește. Apoi, fuga de presă e o altă problemă. L-ați văzut vreodată pe Băsescu să fie alergat de reporteri? Sângele ăsta politic ori îl ai, ori nu. El nu se antrenează în câteva săptămâni. Personal, habar nu am dacă doctorul se va retrage sau nu, însă asta deja nu mai e problema lui, ci a PSD. De ce a PSD și nu și a PNL? Pentru că PSD are scor politic dublu față de PNL, atât în București, cât și în țară, iar locul 3 ar fi un semnal foarte prost pentru alegerile din toamnă și iarnă. În plus, Marcel (Ciolacu, n.r.) nu are doar prieteni în partid. El știe că va rămâne pe scaun doar ca premier. Dacă va candida la președinție, ori câștigă și merge la Cotroceni, ori pierde și pleacă acasă. E un joc extrem de riscant, care îl pune în postura de a calcula bine fiecare pas. Mai grav este că toate semnalele privind retragerea demobilizează activul de partid. Ca să aibă o șansă, Cîrstoiu trebuia să fie zilnic pe stradă și la tv, însoțit de primarii în funcție ai PSD și PNL, Negoiță, Băluță și Ciucu. S-ar fi dat un semnal de forță, s-ar fi creat o imagine solidă, de echipă. După cum s-a văzut, toți fug de el. Deci nu cred, după cum stau lucrurile astăzi, că poate obține mai mult de locul 3. ”

Despre Nicușor Dan:

„Nicușor Dan este un primar slab, asta e clar pentru toată lumea. Nici măcar votanții săi nu îl cred capabil, însă îl votează pentru că anti-PSD. Dacă vă uitați în sondaje, alianța USR-PMP-FD este sub scorul candidatului, cu câteva procente, semn că diferența vine din rândul alegătorilor PNL. Chiar și la această susținere e o problemă. Orban s-a lipit de USR, deși ei l-au dat jos din funcția de premier, și de PMP, care e partidul lui Băsescu, despre care Orban a avut doar declarații negative, în toată cariera sa. O altă problemă pentru Nicușor poate fi și finanțarea precampaniei. Se spune că miile de panouri cu care a împânzit orașul ar fi fost plătite de USR, din subvenția de la buget. Or, Nicușor este candidat independent, nu membru USR, ceea ce nu ar justifica, din punct de vedere legal, cheltuielile de promovare. Legat de șansele lui de victorie, acestea depind de cum se împart voturile rămase. Problema e că, la 70% nefavorabilitate, e greu să obții peste 30%, asta dacă poți mobiliza la vot pe toți cei care au o părere bună despre tine. Și nu știu dacă 30 de procente sunt suficiente pentru un al doilea mandat. În plus, aici intervine și votul util. Viitorul Consiliu General va fi controlat de PSD și PSD, probabil împreună cu PUSL, partidul lui Piedone. Votanții educați, mai ales din zona liberală, realizează că ar putea urma încă 4 ani de blocaj, Bucureștiul fiind astăzi în cea mai proastă situație din ultimii mulți ani. Chiar și discursul lui Nicușor, axat pe lupta cu nu mai convinge pe nimeni, câtă vreme prețurile apartamentelor au explodat din cauza blocajului tuturor construcțiilor. Pe lângă nucleul său dur, îi va fi greu să atragă votanți din alte părți. Chiar și așa, singura lui șansă, deși mică, ar fi fost abandonul lui Cîrstoiu, pentru că dintre cei 20% care se declară votanți ai doctorului, nu toți ar merge către Piedone. Spun mică pentru că distanța dintre Nicușor și Piedone e de vreo 10%. Chiar dacă toate voturile PNL rămase în coș, circa 10%, ar merge la Nicușor, ele tot nu ar compensa voturile PSD, care probabil s-ar îndrepta către Piedone.”

Despre „fenomenul” Piedone:

„L-am lăsat la final, pentru că e cel mai interesat candidat, dar și cu cea mai bună campanie. Asta pentru că știe să își transforme problemele și punctele slabe, în avantaje. Iar asta nu ține de consultanță, ci de fler politic și de experiență. Piedone e un personaj, cum se spune în popor. Chiar dacă face greșeli de exprimare, e natural, iar oamenii simt asta. În plus, joacă foarte bine și politic: a așteptat câteva luni, cerând public o alianță între PSD-PNL și partidul său, PUSL. Întrucât a fost respins, și-a anunțat candidatura și a pornit campania, pozând într-un soi de independent, de om anti-sistem. Discursul său spune că orașul are nevoie de administratori, nu de politicieni. Asta place și aduce voturi. Pe lângă faptul că nimeni nu îi contestă rezultatele de primar de sector, mai ales că e singurul caz din ultimii 35 de ani care a condus două sectoare, el întoarce orice atac în favoarea sa. I s-a zis că e însoțit de interlopi, în fiecare zi menționează că votanții săi și bătrânii care îl susțin sunt interlopi. I s-a zis că nu are școală, a transferat mesajul asupra simpatizanților săi. În felul ăsta, oamenii se simt jigniți și i se alătură mult mai ușor, se simt reprezentați împotriva clasei politice. Când a fost acuzat de acordarea unui contract de pază, prin licitație, către o firmă a unui cunoscut, a arătat că a moștenit contractul de la fostul edil de sector, iar aceeași firmă lucrează și cu Primăria Capitalei, condusă de Nicușor Dan. Când a fost atacat pe tema rudelor din primărie, a spus că promovează tinerii care au crescut lângă el și în care are încredere. Toate astea neutralizează criticile la adresa lui și le transformă în capital politic. În plus, are o campanie online incredibilă. În câteva zile de când și-a lansat contul de tiktok, a făcut 1 milion de vizualizări la o postare, cam câți simpatizanți a strâns pe facebook în câțiva ani. Riscul pentru Piedone ar fi, deși până azi văd că se descurcă bine, să îndepărteze oamenii educați. Însă pentru că a fost temperat în declarații, nu și-a jignit competitorii, destui oameni cu studii declară că îl votează, măcar pentru că este permanent prezent pe teren și a demonstrat ceva. Chiar și așa, victoria sa se va decide în următoarele 7 săptămâni, dacă va ști să nu facă greșeli neprovocate și va păstra ritmul de campanie, mai ales pe stradă și arătând că muncește în continuare pentru sectorul 5.”