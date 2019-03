Cineastul mexican Guillermo del Toro o să realizeze filmul de acţiune Zanbato

Cineastul mexican Guillermo del Toro va scrie şi regiza filmul de acţiune „Zanbato” pentru companiile Paramount şi Bad Robot a lui J.J. Abrams, potrivit Variety, informează News.ro.

Citește și: Emisiunea Românii au talet a fost lider de audiență pe toate segmentele, iar în minutul maxim au fost înregistraţi peste 4,3 mil. telespectatori

„Zanbato” are în centru o tânără cu abilităţi incredibile de luptă. Proiectul se află în dezvoltare de şase ani, potrivit lui del Toro.

Regizorul a mai scris pe contul său de Twitter că se află în faza de preproducţie cu „Pinocchio” pentru Netflix, ocazie cu care îşi va face debutul în lungmetrajul animat. Acest proiect a fost anunţat în luna octombrie a anului trecut.

Del Toro este şi producător al filmelor „Antlers” al lui Scott Cooper, pentru Fox Searchlight, şi „Scary Stories to Tell in the Dark” al CBS Films.

Anul trecut, cineastul mexican a câştigat două trofee Oscar pentru regia şi producţia filmului „The Shape of Water”.