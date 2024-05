Ciolacu: Ce îmi doresc eu de la CFR Călători - servicii mai bune

Premierul Marcel Ciolacu cere companiei CFR Călători „servicii mai bune pentru români” și arată că toate companiile din subordinea Ministerului Transporturilor trebuie să intre într-o reorganizare pentru o eficiență mai mare.

„Știu de la ministrul Grindeanu că așteptăm noile trenuri, care sunt primele cumpărate după treizeci și ceva de ani. Ce îmi doresc eu de la CFR Călători - servicii mai bune pentru români. (...) Am înțeles că e an electoral, am înțeles că trebuie să cerem bani încontinuu de la Guvern, am înțeles că vrem prime... E cazul să ne uităm și la ce se întâmplă pentru români”, spune Marcel Ciolacu, citează Mediafax.

El afirmă că Guvernul a fost un partener corect cu toate companiile.

„Cred că toate companiile din subordinea Ministerului Transporturilor trebuie să intre într-o reorganizare și să avem o eficiență mai mare. De fapt, toată România trebuie să treacă prin acest sistem”, încheie Ciolacu.

Cuantumul compensației alocate în 2024 companiei CFR Călători reprezintă aproximativ 47 % din necesarul fundamentat, a anunțat marți compania de stat, potrivit căreia acest lucru va duce la un dezechilibru în bugetul de venituri și cheltuieli.