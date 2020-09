Ciprian Ciucu, denunţ pentru fapte de corupţie împotriva primarului Sectorului 6

Ciprian Ciucu, candidatul PNL susţinut de Alianţa USR-PLUS pentru Primăria Sectorului 6, a depus, miercuri, la DNA, un denunţ pentru fapte de corupţie pe numele primarului Sectorului 6, Gabriel Mutu, informează un comunicat al liberalilor.

Potrivit sursei citate, denunţul vizează articolul 30, alineatul (1) din Codul penal, respectiv deturnarea de fonduri, iar detaliile despre acest subiect vor fi prezentate joi în cadrul unei conferinţe de presă.De asemenea, Ciprian Ciucu a depus o sesizare la Poliţia Sectorului 6 în urma unei "campanii ilegale de distribuire masivă şi neasumată de flyere specifice campaniei negative".Candidatul PNL şi USR PLUS la Primăria sectorului 6 a depus şi o sesizare la Consiliul Naţional al Audiovizualului împotriva posturilor de televiziune România Tv şi Antena 3 "în urma campaniei de defăimare, bazată pe punerea în scenă a unor manipulări grosolane"."Cea mai murdară şi ticăloasă campanie electorală a alegerilor locale din acest an are loc în Sectorul 6. Am scos la iveală deja 23 de companii abonate la bani publici, care au contracte doar cu Primăria Sectorului 6 şi care nu ar exista pe piaţa liberă fără banii daţi de oamenii lor. Am prima şansă în Sectorul 6, Gabriel Mutu este disperat! De aceea, toate atacurile şi mizeriile pe care le auziţi, împinse cu mii de euro pe site-uri şi Facebook, sunt invenţii pure. Campania mea a fost una transparentă, onestă şi printre oameni", spune Ciucu în comunicat.