Cîrstoiu a dezvăluit cum a ajuns să fie candidatul Alinanței PSD-PNL pentru Primăria Capitalei

Medicul-candidat la Primăria Capitalei a povestit la conferința de lansare a sa cum a ales să devină omul care își dorește să-i reprezinte pe bucureșteni pentru următorii 4 ani.

„În ultimii doi ani am discutat destul de mult pe proiectul numit spitalul universitar, care este o uzină care are cam toate aspectele administrative pe care le are o unitate administrativă teritorailă. Cinstit, este cam cât trei municipii mari ca valoare a investițiilor, a bugetului, a preocupărilor legate de bună-starea pacienților, dar și a personalului mediacal”, a spus Cătălin Cîrsoiu.

„Am ajuns încet încet sî conducem discuția către necesitățile orașului pentru că spitalul nu este în afar orașului, ci este în inima lui și de acolo a fost pornirea unui proiect comun împreună cu doamna Gabriela Firea și domnul Burduja”, a mai precizat Cîrstoiu.

„Nu sunt convins că noi l-am ales pe domnul doctor sau el pe noi”, a completat Marcel Ciolacu.