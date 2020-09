Cîțu promite că nu crește taxele: 'Nici vorbă. Sunt un liberal convins'/ Domeniul de care depinde recesiunea: 'Aici este un mare semn de întrebare'

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, consideră că anul viitor România va recupera în întregime căderea economică din acest an, afirmând că nu vor fi majorate taxele.

"Toate estimările arată că anul viitor vom avea o creştere economică similară cu căderea de anul acesta. Deci vom anula în 2021 scăderea din acest an. (...) Nu avem în vedere o majorare a taxelor. Nici vorbă. Sunt un liberal convins, iar din punctul meu de vedere taxe puţine şi mici sunt soluţia pentru o economie liberală", a declarat ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.

Cîţu, a declarat, marţi, la Iaşi, că în trimestrul trei riscul cel mare privind evoluţia economiei vine din partea agriculturii, dar că îşi menţine opinia că România va evita recesiunea economică.

"În trimestrul trei, cel mai mare risc vine de la agricultură. Dacă ne uităm la consum, la investiţii, toate sunt peste aşteptări. La agricultură există riscul cel mai mare. Îmi menţin în continuare opinia că în acest an vom evita recesiunea tehnică, ceea ce înseamnă că nu vom avea două trimestre consecutive negative. Dar vom vedea ce se întâmplă cu agricultura. Aici este un mare semn de întrebare", a spus, la Iaşi, într-o conferinţă de presă, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.

El susţine că în trimestrul trei, din semnalele pe care le are, va fi o creştere economică la limită. "Va fi la limită, pe plus", a precizat Florin Cîţu. "Toate estimările, nu doar ale Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, dar FMI, Comisia Europeană, instituţiile internaţionale arată clar că economia României va fi pe creştere anul viitor, similar cu căderea de anul acesta. Vom încerca să anulăm şi să fim pe plus după doi ani de zile sau în cel mai rău caz pe zero după doi ani de zile", a mai spus ministrul Florin Cîţu.