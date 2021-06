Cîțu, turneu de forță în Moldova pentru alegerile din filiale. Susținătorii lui la șefia organizațiilor, câștig sigur

Florin Cîțu are zilele acestea un turneu prin fililalele din Moldova, unde sunt alegeri în mai multe județe. Joi Suceava, vineri Vaslui, sambata Iași și Neamț. Foarte important este că susținătorii lui sunt candidații care vor și câștiga alegerile din filialele județene. Trei dintre ei nu au contracandidat, Gheorghe Flutur (Suceava), Nelu Tătaru (Vaslui), Alex Muraru( Iași). Toți îl susțin pe premier. Singurul care are contracandidat este George Lazăr, pentru șefia PNL Neamț, dar și acesta are cele mai mari șanse să câștige susțin surse din partid.

După Moldova, Florin Cîțu va merge și în alte filiale din țară, unde au loc alegeri: prima dată Oltenia, apoi Ardeal, susțin surse politice.

Asta în timp ce Ludovic Orban este din ce în ce mai singur, și mai ales ara reacții foarte nervoase la adresa premierului. Iar reacții au venit și de la șeful statului. După ce Ludovic Orban a spus că președintele PNL trebuie să fie și premier, președintele Klaus Iohannis a avut o replica tăioasă pentru șeful PNL: ”Premierul este numit de Parlament, nu la congresul Partidului”.