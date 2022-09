Premierul Ciucă, către Petre Daea: E neplăcut că importăm cantități mari de alimente / Răspunsul ministrului Agriculturii (video)

Premierul Nicolae Ciucă i-a cerut marți ministrului Agriculturii, Petre Daea, să prezinte măsuri legate de siguranța alimentară și un nou plan de combatere a pestei porcine.

„E neplacut ca Romania continua sa importe o cantitate foarte mare de alimente, inca avem probleme cu asigurarea carnii de porc, pesta porcina continua sa afecteze acest domeniu si trebuie cu ANSVSA sa luam masurile care se cuvin astfel incat fermierii sa isi reia activitatea. Va rog, dle ministru, sa luam toate masurile care se impun astfel incat sa putem exercita controlul prin institutiile statului asupra acestor aspecte”, a declarat premierul.

„Va multumesc, dle premier, ca ati desenat deja drumul pe care trebuie sa-l urmam vizavi de interesul statal pe care il avem. Va informez ca la acesta data cerealele sunt la adapost ca productie, am inmagazinat 9 milioane de tone de grau, ceea ce asigura consumul intern si disponibilitatile pentru export. Am trecut la recoltatul floarea-soarelui, care e in procent de 45% adunata din teren si inmagazinata, iar pe datele culese rezulta ca vom cantitatea necesara pentru consumul in tara si export. Suntem la inceput la recoltatul porumbului, la 7%, aceasta cultura a fost mai puternic afectata si vom putea trage o concluzie vizavi de productia pe care o prognozam cand vom trece de 50%, vom fi mai putin prezenti cu aceasta cereala la export”, a raspuns Daea.

„Va rog ca in maximdoua saptamani sa veniti cu Ministerul Economiei cu un plan de masuri in care sa stabilim foarte clar directiile in care trebuie sa actionam si impreuna cu ANSVSA sa prezentati un plan prin care sa reevaluam masurile de combatere a pestei porcine”, a adăugat premierul.