Clădire modulară pentru triaj şi urgenţe COVID-19, la Spitalul Judeţean din Sfântu Gheorghe

O clădire modulară în care va funcţiona un post de urgenţă destinat exclusiv pacienţilor suspecţi şi diagnosticaţi cu COVID-19 a fost inaugurată miercuri în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe.

Managerul instituţiei, Andras Nagy Robert, a precizat că acest post de urgenţă, care va face posibilă separarea pacienţilor COVID de non COVID, a fost realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Covasna şi al comunităţii locale."Investiţia s-a cifrat la 530.000 de lei, 100.000 de lei a fost sponsorizarea din partea Fundaţiei Rotary, 130.000 de lei a fost sponsorizare din partea MOL România prin Fundaţia pentru Parteneriat, iar restul sumei a fost asigurată prin transfer în bugetul spitalului de la Consiliul Judeţean, asta înseamnă construcţie, plus dotare (...) Totul este nou-nouţ (...) Suprafaţa în total este în jur de 200 de metri pătraţi, inclusiv punctul de recoltare pentru teste PCR (...) Clădirea aceasta o să aibă destinaţia de a tria, de a separa acele categorii de bolnavi, de pacienţi care sunt suspecţi de infecţie cu SARS-CoV-2, iar pentru cealaltă categorie, respectiv de COVID pozitiv, acolo ei vin aduşi de Ambulanţă deja cu testul pozitiv şi, la fel, au o zonă de acces separată pentru evaluare, după care se decide: se internează în spital, se trimit la spitalul din Covasna pacienţii asimptomatici sau se trimit acasă", a declarat managerul Spitalului Judeţean.Directorul medical dr. Roşu Matyas a afirmat că punerea în funcţiune a acestei clădiri modulare face posibilă asigurarea unor circuite foarte stricte atât pentru pacienţi, cât şi pentru cadrele medicale."Serviciul nostru de urgenţă în prezent funcţionează într-un spaţiu impropriu (...), în clădirea principală, la parter, care nu a fost conceput şi construit pentru urgenţă. Bineînţeles că am făcut să funcţioneze cât mai bine cu putinţă, dar în acest context de COVID nu mai făcea faţă. A trebuit să facem nişte improvizaţii, în sensul că biroul de internări l-am transformat în salon de suspecţi, în încăperea unde se schimbau pacienţii înainte să intre în spital acolo am făcut salon pentru cei pozitivi. Circuitele nu erau perfecte, bineînţeles, dar cu această clădire am rezolvat această problemă, avem circuite strict amenajate", a declarat pentru AGERPRES dr. Roşu Matyas.