Clotilde Armand: 'Am accelerat în ultima perioadă lucrările la intersecţiile supraînălţate'

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, anunţă că a accelerat în ultima perioadă lucrările la intersecţiile supraînălţate, părţi esenţiale din Planul de siguranţă rutieră. Primarul afirmă că a finalizat până acum un număr de 19 astfel de intersecţii, alte trei intersecţii sunt finalizate urmând să fie marcate în perioada următoare, iar în cazul altor cinci intersecţii se realizează semnalizarea rutieră, scrie news.ro.

”Am accelerat în ultima perioadă lucrările la intersecţiile supraînălţate, părţi esenţiale din Planul de siguranţă rutieră pe care am început să-l implementez în Sectorul 1. Am finalizat până acum un număr de 19 astfel de intersecţii, alte trei intersecţii sunt finalizate urmând să fie marcate în perioada următoare, iar în cazul altor cinci intersecţii se realizează semnalizarea rutieră”, spune Clotilde Armand pe Facebook.

Primarul Sectorului 1 precizează că de asemenea, au amplasat limitatoare de viteză pe mai multe străzi secundare şi am modernizat intersecţiile periculoase.

”Facem toate demersurile ca acest Plan să fie implementat cât mai rapid. Am fost în mai multe locuri şi am văzut cum decurg lucrările, pentru că vreau să mă asigur că standardele de calitate şi termenele de execuţie sunt respectate. În această săptămână am avut mai multe întâlniri cu consultanţii Băncii Europene de Investiţii care au venit cu expertiza lor pentru a elabora şi derula un program de reducere a numărului de accidente rutiere pe raza Sectorului 1”, spune Armand.

Primarul mai anunţă că a constituit un grup de lucru mai larg, din care mai fac parte specialişti din Primăria Capitalei, Brigada Rutieră, Poliţia Locală Sector 1, Poliţia Locală a PMB, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Administraţia Străzilor, Compania Municipală Parking, STB şi ONG-uri de profil.

”Le mulţumesc pe această cale pentru implicare şi deschidere. Avem nevoie de expertiza tuturor, ţinta noastră comună este creşterea gradului de siguranţă al pietonilor, dar şi al celorlaţi participanţi la trafic: biciclişti, motociclişti, conducători auto etc”, mai spune Clotilde Armand.