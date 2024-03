Clotilde Armand dă vina pe presă după ce a eliminat paza de la școala în care a fost violat un elev

Clotilde Armand se războiește cu presa și cu adversarii politici în cazul de la Școala „Nicolae Titulescu”. Primarul Sectorului 1 se laudă că a acționat post-factum, suplimentând cu un post paza de la școală. Ce uită să menționeze edilul este că după instalarea sa în funcție, cheltuielile cu paza au fost tăiate, astfel că Școala „Nicolae Titulescu” a ajuns de la șase posturi de pază la unul singur. Între timp, coeficientul de criminalitate în sector a crescut de la „mediu” la „ridicat”.

Într-un lung text publicat pe platforma X, Clotilde Armand neagă că ar avea orice responsabilitate și dă vina pe presa care ar acuza-o la ordin politic și pe fosta conducere a școlii.

Explicațiile primarului Clotilde Armand:

„Adevărul pentru Ciolaci

De câteva zile, agenda publică este dominată de incidentul regretabil de la Școala Gimnazială “Nicolae Titulescu” care din motive electorale a fost politizat nepermis, au circulat multe știri false preluate de propaganda de partid, iar adesea adevărul a fost deformat. Am făcut la Primăria Sectorului 1 propria noastră analiză a acestui caz, împreună cu specialiștii noștri, cu colegii de la DGASPC Sector 1 și pe baza informațiilor pe care ni le-au oferit părinții elevilor de la această școală. Iată câteva concluzii:

1. În mai 2022, fosta conducere a Școlii Gimnaziale “Nicolae Titulescu” nu a anunțat un grav incident de securitate, deși fusese informată de către părinții copilului.

2. Directorul avea obligația să anunțe incidentul de securitate și conform protocolului trebuiau informate Inspectoratul Școlar Sector 1 (care se afla în vecinătate) și poliția.

3. Instituțiilor statului cu atribuții de intervenție și de protecție a copilului (poliție, DGASPC, Autoritate Tutelară etc.) nu au putut să acționeze prompt pentru că incidentul de securitate nu a fost raportat de conducerea școlii.

4. Fără declararea incidentului de securitate și informarea autorităților, administrația locală nu avea cum să acționeze.

5. Intervenția specialiștilor DGAPSC Sector 1 a fost ireproșabilă, mai ales în condițiile în care a fost informată de acest incident abia pe 17 noiembrie 2022, atunci când a primit ordonanța de clasare din data de 28 iulie 2022 a Parchetului Sectorului 1.

6. Elevul care a fost victima agresiunii a intrat imediat într-un program de consiliere psihologică. În ceea ce privește al doilea elev, care a fost cercetat pentru viol, am constatat că acesta era deja transferat la o altă școală și avea domicilul la unul dintre părinți, în Sectorul 5. În cazul lui, DGASPC Sector 1 a transmis documentele către DGASPC Sector 5. Aceste informații au fost transmise și Parchetului Judecătoriei Sectorului 1.

7. În cazul celui de-al doilea incident reclamat, situația copilului a revenit în atenia DGASPC Sector 1 în data de 23.12.2023, când un psiholog a asistat la audierea copilului la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Copilul a fost inclus imediat, în luna februarie 2024, într-un program de consiliere psihologică.

8. În ultimele luni, fosta conducere a școlii a refuzat accesul reprezentanților unei firmei specializate, care are contract cu Primăria Sectorului 1, și care trebuiau să monteze un sistem antiefracție care avea mai multe componente: camere video, senzori antiefracție și control acces. De asemenea, fosta conducere a Școlii Gimnaziale “Nicolae Titulescu” nu a solicitat, în ultimele luni, Primăriei Sectorului 1 suplimentarea posturilor de pază. Precizarea este importantă, deoarece Primăria Sectorului 1 a aprobat toate solicitările făcute de unitățile de învățământ.

9. Imediat cum am aflat de incidentul de la Școala Gimnazială “Nicolae Titulescu”, am suplimentat posturile de pază. În plus, Poliția Locală Sector 1 va avea constant un echipaj în zonă și va patrula în apropierea unității de învățământ.

10. În luna mai 2024 expira analiza de risc actuală în baza căreia este făcut regulamentul de pază în școlile din Sectorul 1. În Sitemul Electronic de Achiziții Publice este declanșată deja procedura de achiziție a unor servicii pentru efectuarea unor analize de risc pentru toate școlile și piețele din Sectorul 1.

Primăria Sectorului 1 este doar administratorul imobilului, nu are voie să se implice în procesul de educație. Potrivit părinților, în Școala Gimnazială “Nicolae Titulescu” nu se respectau procedurile operaționale, nu exista profesor de serviciu de interior și profesor de serviciu de exterior. Aceștia au mai cerut interzicerea accesului autoturismelor pe terenul de sport al școlii, în condițiile în care angajații Inspectoratului Școlar Sector 1 își parcau zilnic mașinile aici.

Prinicipala lecție pe care toate instituțiile publice trebuie să o învețe din ceea ce s-a întâmplat la Școala Gimnazială “Nicolae Titulescu”, este foarte simplă. Autoritățile trebuie să fie transparente, iar numirile în funcții de conducere să fie făcute pe criterii de competență și nu pe afinități politice! Mai ales când este vorba de educația copiilor noștri. Secretomania, ascunderea gunoiului sub preș și transformarea funcției de director de școală în sinecură politică au consecințe grave.

PS: Curaj, dle. Ciolacu. Nu o să vă ajungă tot Guvernul României și toate instituțiile statului conduse zeci de ani de către PSDPNL să vă luptați cu mine. Aruncați cu toți banii de la partid către presa aservită să mă denigreze că eu tot nu mă las de la misiunea mea. Vin după voi și veți plăti scump în instanță (cum a făcut-o colegul dvs. de partid - Diamante) pentru fiecare cent pe care l-ați furat din Sectorul 1. Nu puteți voi fura cât pot eu lupta.”