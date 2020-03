Clotilde Armand s-a DEZLĂNȚUIT la lansarea candidaturii sale pentru Sectorul 1: A SOMAT PNL să nu aibă candidat

Lansare cu scântei, în USR. Candidatul USR pentru Primăria Sectorului 1. Clotilde Armand, susţine că PNL ”ar trebui să facă un pas în spate” şi să renunţe la a avea un candidat pentru acest secto. Aceasta acuză că sectorul suferă grav din cauza lipsei investiţiilor, News.ro.

„În sectorul 1 PNL-ul trebuie să facă un pas în spate. Eu am fost în Consiliul Local timp de trei ani înainte să ajung în Paramentul European. Timp de trei ani am învăţat mult, am văzut cum se desfăşoară lucrurile acolo. Când e vorba de interese financiare, a mers mereu sistemul transpartinic în sectorul 1. PNL-ul este acolo împreună cu PSD-ul, împreună cu toate partidele tradiţionale, nu au votat pentru investiţii. Nu s-au făcut investiţiile necesare toţi primarii, toţi foştii primari din capitalele europene care sunt la Bruxelles explică că un sector, un oraş nu se poate dezvolta fără investiţii, de 30 de ani PNL şi PSD au gestionat acest sector şi vedem o lipsă se investiţii pe care nu putem să o acceptăm într-un oraş european. PNL-ul, repet, PNL-ul trebuie în sectorul 1 să facă un pas în spate” a afirmat Clotilde Armand, care şi-a lansat candidatura pentru Primăria sectorului 1.

Întrebată dacă a purtat discuţii cu PMP pentru o susţinere la alegerile locale, Clotilde Armand a spus: „Fără susţinerea lor, cu susţinerea loc oricum vom câştiga”.

Candidata USR a precizat că preferă să existe un candidat unic şi face un apel la toate partidele să aibă un proiect comun pentru sectorul 1.

„Un proiect comun pe care-l propun eu pentru că ei au fost incapabili până acuma să-l facă” a adăugat Armand. Aceasta a precizat că nu se pune problema să renunţe la candidatura pentru primăria sectorului 1 chiar şi în cazul în care celelalte partide de dreapta vor avea propriii candidaţi.

Clotilde Armand a mai spus că Primăria sectorului 1 are un PIB pe cap de locuitor comparabil cu al Madridului şi care se apropie de cel al Londrei, iar sectorul poate fi la acelaşi nivel de dezvoltare şi de calitate a vieţii, Clotilde Armand a spus că prioritatea sa o reprezintă investiţiile, al căror nivel vrea să îl crească de la 5 la 30 la sută din buget.

La lansarea candidaturii lui Clotilde Armand pentru Primăria Sectorului 1 au fost prezenţoi preşedintele USR, Dan Barna, preşedintele USR Bucureşti, Claudiu Năsui, şi deputaţii USR Cristina Prună şi Cătălin Drulă.