Clujul tratează, prin dezintegrare moleculară, deșeurile: transformă gunoiul în energie curată

A fost semnat miercuri contractul de achiziție a primei instalații de tratare, prin dezintegrare moleculară, a deșeurilor municipale de pe teritoriul județului Cluj, potrivit mediafax.

Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a semnat miercuri, în prezența câștigătorului licitației, contractul privind proiectarea și execuția instalației de tratare prin dezintegrare moleculară pentru valorificarea energetică a deșeurilor municipale din județul Cluj.

Valoarea adjudecată a contractului este de 60.794.052 lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată din fonduri proprii ale Consiliului Județean Cluj.

Câștigătorul licitației este societatea Waste Powertech SRL.

„Suntem la finalul unui drum sinuos și începutul unei noi etape în ceea ce privește gestionarea deșeurilor din județul nostru. Este vorba despre o instalație ultra-modernă care are rolul de a reduce semnificativ cantitățile de deșeuri municipale rezultate din sortarea reciclabilului și tratarea mecano-biologică, astfel încât să ne putem încadra în ținta stabilită prin Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor: valorificarea energetică a minim 15% din deșeurile municipale până în 2025. Este un obiectiv îndrăzneț pe care îl putem bifa acum mult mai ușor, cu atât mai mult cu cât soluția tehnică propusă este una ecologică, ce va genera energie verde, valorificabilă economic. De altfel, din estimările noastre, energia produsă într-un an acoperă consumul Consiliului Județean, al stadionului Cluj Arena și al celorlalte instituții subordonate”, spune Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Stația de dezintegrare moleculară va fi finalizată în prima parte a anului viitor și va putea fi upgradată cu noi module, în funcție de nevoile identificate.

Prima etapă este dedicată proiectării. Conform contractului, antreprenorul lucrărilor va trebui să realizeze inclusiv operarea și mentenanța instalației pe perioada de garanție de 3 ani, timp în care Consiliul Județean nu va avea niciun cost suplimentar.

Instalația, integral automatizată, va fi amplasată în cadrul Zonei tehnice a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Cluj, pe o suprafață de circa 1000 mp, în imediata apropiere a Stației de sortare și a Stației TMB.

Conform datelor tehnice din caietul de sarcini, stația de dezintegrare moleculară va putea valorifica energetic o cantitate de circa 25.000 tone deșeuri reziduale/an. Procesul tehnologic specific unei astfel de instalații presupune parcurgerea, în prealabil, a etapei de mărunțire la o granulație de sub 25 mm și de uscare până la o umiditate de sub 20%. Ulterior, deșeurile sunt introduse în reactorul stației pentru parcurgerea etapei de descompunere chimică (dezintegrare moleculară). Gazele astfel rezultate sunt trecute printr-un sistem complex de curățare, răcire, filtrare și stocare în rezervor sub presiune. Din acest rezervor, gazele se introduc în motorul generatorului de curent, energie care se va livra în sistemul energetic național.

Concret, dintr-o cantitate de 1 tonă de deșeuri mărunțite și uscate se pot obține circa 400 m³ gaze, cantitatea exactă depinzând de capacitatea calorică a deșeurilor. Din gazele astfel obținute, și care au o capacitate calorică similară cu cea din gazul metan, se pot genera cca. 1,1-1,15 MW/h curent electric, din care până în 10% se va folosi pentru funcționarea instalației. Astfel, prin generarea gazului rezultat pe parcursul unui an, Consiliul Județean își propune să producă aproximativ 18.240,00 MWh.