CNSCBT a publicat analiza cazurilor de COVID-19 în România până la 26 iulie 2020

Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat, la 28 iulie 2020, Raportul săptămânal de supraveghere COVID-19 actualizat cu intervalul 20-26 iulie 2020. Până la 26 iulie 2020, 94% dintre decese aveau comorbidităţi asociate, 78,2% au survenit la persoane de peste 60 de ani, iar 59,7% dintre decese erau întâlnite la bărbaţi. De asemenea, în săptămâna 20-26 aprilie 2020 s-a înregistrat cea mai mare creştere săptămânală a numărului de cazuri de la debutul epidemiei în România, conform raportului publicat pe site-ul www.cnscbt.ro.

Raportul săptămânal al CNSCBT cuprinde statistici COVID-19 actualizate până la 26 iulie 2020 cu privire la ponderea cazurilor şi a deceselor pe grupe de vârstă, ponderea îmbolnăvirilor pe judeţe, caracteristicile cazurilor confirmate şi ale deceselor în funcţie de sex, vârstă, comorbidităţi etc. Analiza este realizată în baza a 45.902 cazuri confirmate şi 2.206 decese până la 26 iulie 2020.Evoluţia pe săptămâni a cazurilor de COVID-19: săptămâna 20-26 iulie 2020Analiza cazurilor de COVID-19 pe săptămâni evidenţiază că în intervalul 20-26 iulie 2020 s-a înregistrat cea mai mare creştere de când a început epidemia în ţara noastră. Un prim vârf al numărului de infectări a fost înregistrat în intervalul 6-12 aprilie 2020, conform raportului. Începând cu săptămâna 1-7 iunie 2020, numărul de cazuri săptămânale a fost în continuă creştere. Proporţia deceselor din totalul cazurilor rămâne relativ constantă, conform graficului Evoluţia săptămânală a cazurilor confirmate şi fatalitatea.Ponderea cazurilor confirmate şi a deceselor pe judeţe: Argeş - peste 200 de cazuri la 100.000 locuitoriÎn judeţul Argeş se înregistrează o rata de incidenţă cumulată de peste 200 de cazuri la 100.000 locuitori. În alte 7 judeţe se înregistrează o rată de incidenţă cumulată de peste 100/100.000 locuitori.În ceea ce priveşte cazurile confirmate pe judeţe, în săptămâna 20-26 iulie 2020, 37.4% din totalul cazurilor s-au înregistrat în Bucureşti, Argeş, Prahova, Braşov şi Dâmboviţa. De asemenea, 37.8% din totalul deceselor au fost înregistrate în Prahova, Argeş, Bucureşti, Dâmboviţa şi Buzău.Se înregistrează un trend ascendent în 34 de judeţe şi Municipiul Bucureşti, iar în restul de 7 judeţe trendul faţă de săptămâna anterioară este stabil.Unul din 12 cazuri din totalul cazurilor a fost înregistrat la personal medical.Ponderea cazurilor confirmate pe categorii de vârstă: categoria 40-49 ani, cea mai afectată; grupele de vârstă 0-9 şi 10-19 ani, cel mai puţin afectateReferitor la cazurile confirmate în funcţie de vârstă, cel mai mare procent este asociat, şi după intervalul 20-26 iulie 2020, categoriilor 40-49 ani (23%), 50-59 ani (21%). Categoriile de vârstă 30-39 de ani şi 60-69 ani erau asociate, până la 26 iulie 2020, cu procente apropiate de infectare (14%, respectiv 13% din cazuri). Grupele de vârstă cel mai puţin afectate de noul coronavirus rămân 0-9 ani (2,5%), 10-19 ani (4%), peste 80 de ani (aproape 6%), 70-79 ani (7,5%), 20-29 ani (8%).Ponderea deceselor pe categorii de vârstă: categoriile 70-79 şi 60-69 de ani, cele mai afectateAnaliza deceselor până la 26 iulie 2020 indică faptul că persoanele cu vârste cuprinse între 70-79 ani şi 60-69 ani şi peste 80 de ani sunt cele mai afectate: 27% (70-79 ani), 26% (60-69 ani) şi 24% (peste 80 de ani). Grupa de vârstă 50-59 ani are un procent de decese de peste 13%, în timp ce persoanele din categoria 40-49 ani au un procent de mortalitate mult mai mic (de 5,5%). Nu s-au înregistrat, până la 26 iulie 2020, cazuri de mortalitate la grupele de vârstă 0-9 ani şi 10-19 ani, conform sursei citate. Procentele de mortalitate corespunzătoare grupelor de vârstă 20-29 de ani (1%) şi 30-39 de ani (circa 2%) erau cu mult sub 5%, la data amintită.Caracteristicile deceselor: vârsta medie a deceselor - 69 de aniPână la 26 iulie 2020, vârsta medie a persoanelor decedate era de 69 de ani, 59,7% fiind de sex masculin (1.318 persoane). O mare parte dintre persoanele decedate avea cel puţin o comorbiditate dintre: afecţiuni cardiovasculare (67,1%), diabet (33,2%), afecţiuni neurologice (22,3%), afecţiuni renale (20,2%), obezitate (18,4%) afecţiuni pulmonare (17%), neoplasm (11,8%), altele (19,8%), relevă Raportul CNSCBT.Caracteristicile cazurilor confirmate: numărul de persoane vindecate era de 60,5%, la 26 iulie 2020Dintre cele 45.902 cazuri analizate până la 26 iulie, 46,1% (21.147 persoane) erau de sex masculin, 2,1% erau cazuri de import (974), iar 8,1% (3.714) erau reprezentate de personal medical. Vârsta medie a persoanelor infectate cu COVID-19 era, până la data menţionată, de 48 de ani, mai informează raportul. Numărul de persoane vindecate era, la data analizei, de 60,5% (27.754 persoane).Ponderea cazurilor confirmate pe grupe de vârstă şi sexÎn ceea ce priveşte ponderea îmbolnăvirilor pe grupe de vârstă şi sex, se observă că, atât la femei cât şi la bărbaţi, cele mai afectate grupe de vârstă sunt 40-49 ani (25% la femei şi aproape 20% la bărbaţi) şi 50-59 ani (22% la femei şi 20% la bărbaţi). Situaţia până la 26 iulie a rămas aproximativ aceeaşi ca la analizele din ultimele 7 săptămâni în privinţa grupelor de vârstă şi sex.Ponderea deceselor pe grupe de vârstă şi sexReferitor la ponderea deceselor pe grupe de vârstă şi sex, cele mai multe decese la femei erau asociate, până la data amintită, cu grupele de vârstă 70-79 ani (30%), peste 80 de ani (28%) şi 60-69 ani (25%). La bărbaţi, categoriile de vârstă cele mai afectate de decese erau 60-69 ani (28%) şi 70-79 ani (27%); grupa de vârstă peste 80 de ani era afectată în proporţie de 21%, până la 26 iulie. Se observă, astfel, o incidenţă diferită a deceselor la femei şi bărbaţi până la data analizată şi o menţinere a trendului din ultimele săptămâni măsurate, conform www.cnscbt.ro.