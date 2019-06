Codrin Ștefănescu insistă, în timp ce Dăncilă a pus batista pe țambal: Fără curaj suntem pierduți!

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, susține că PSD ar trebui să vorbească în continuare despre abuzurile petrecute în justiție. Declarația lui Ștefănescu vine în contextul în care Dăncilă a anunțat public că PSD nu va mai discuta despre justiție.

”Exista inca multi oameni curajosi. Foarte multi ! Care nu se tem sa vorbeasca despre abuzurile oribile din ultimii ani si despre modul in care au fost calcati in picioare mii de oameni. Multe mii de oameni ! Fara curaj suntem pierduti. Asta am vrut sa va zic !”, scrie Codrin Ștefănescu.