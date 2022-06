Compania de producţie fondată de Barack şi Michelle Obama a încheiat un contract cu platforma Audible

Compania de producţie deţinută de Barack şi Michelle Obama, Higher Ground, a semnat un contract exclusiv, multianual, internaţional, cu platforma de conţinut audio Audible a Amazon, informează DPA/TCA.

Platforma de conţinut audio concurentă Spotify a optat recent să nu extindă contractul din 2019 cu Higher Ground, care a produs producţii printre care s-a numărat "The Michelle Obama Podcast" şi "Renegades: Born in the USA", cu participarea fostului preşedinte Barack Obama şi a artistului Bruce Springsteen, potrivit Agerpres.

"La Higher Ground, am căutat întotdeauna să susţinem vocile care merită să fie auzite, iar Audible este dedicată realizării acestei viziuni alături de noi", a declarat Barack Obama într-un comunicat publicat de Audible. "Abia aştept parteneriatul cu ei pentru a spune poveşti care nu doar distrează, ci şi inspiră", a adăugat fostul lider de la Casa Albă.

Michelle Obama a adăugat, la rândul său: "Împreună, vom continua să ne străduim să spunem poveşti convingătoare, provocatoare şi expresive - făcând în acelaşi timp totul pentru a ne asigura că ajung la cei care trebuie să le audă".

"Am recunoscut de multă vreme capacitatea istorică a preşedintelui şi a doamnei Obama de a captiva", a spus Don Katz, fondatorul Audible şi preşedintele executiv al platformei, citat într-un comunicat. "Suntem încântaţi să urăm bun venit în cadrul Audible acestor două dintre cele mai profunde voci de leadership moral şi intelectual din vremurile noastre şi să putem face auzită, prin intermediul vocilor lor, capacitatea singulară a preşedintelui şi a doamnei Obama de a oferi speranţă şi îndrumare înălţătoare - de care avem nevoie acum mai mult decât oricând", a adăugat el.

Nu au fost dezvăluite alte prevederi din cadrul înţelegerii cu Audible.

Lansată în 1995 drept companie de cărţi audio şi achiziţionată de Amazon în 2008, platforma Audible a căutat să îşi extindă în ultimii ani oferta în domeniul divertismentului pentru a atrage mai mulţi consumatori. Potrivit companiei, Audible furnizează peste 700.000 de programe audio de la producători de cărţi audio, radiodifuzori, realizatori individuali şi alte companii media.

Higher Ground produce de asemenea filme şi seriale TV în baza unui contract cu Netflix.