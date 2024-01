Compania Softeh Plus, achiziţionată integral de grupul polonez Symfonia

Softeh Plus, companie românească cu peste 30 de ani de experienţă în industria dezvoltării de software, anunţă achiziţionarea integrală de către Symfonia, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.

Symfonia este activă în Polonia pe soluţii software ERP şi HCM destinate companiilor mici şi mijlocii, susţinută de doi investitori de top în tehnologie: Accel-KKR din Silicon Valley şi MidEuropa din Europa Centrală. Această mutare strategică marchează primul pas în cadrul planului de dezvoltare internaţională al companiei Symfonia. Softeh Plus va continua să funcţioneze ca o entitate independentă, sub acelaşi brand, având ca principal obiectiv accelerarea creşterii pe piaţa locală.

Conform reprezentanţilor Symfonia, decizia de achiziţie este motivată de poziţia dominantă a companiei Softeh Plus pe piaţa românească, ce se remarcă ca furnizor de top pe soluţii ERP în sectorul medical şi farmaceutic, aflat într-o ascensiune semnificativă. Symfonia apreciază funcţionalităţile remarcabile ale portofoliului Softeh Plus, baza consolidată de clienţi şi potenţialul de atragere a unei noi clientele.

În 2023, Softeh Plus a sărbătorit 30 de ani de activitate şi a încheiat anul cu afaceri de peste 7 milioane euro.

Softeh Plus va continua să opereze independent, cu obiectivul principal de a-şi extinde prezenţa în mod organic pe piaţa românească. Referitor la planurile de dezvoltare ale noii entităţi pentru anul curent, se anticipează o creştere semnificativă a cifrei de afaceri, menţinând ritmul de creştere cu două cifre înregistrat de Softeh Plus în ultimii ani, respectiv elaborarea unui plan strategic pe termen lung pentru stimularea dezvoltării continue pe piaţa românească.

"Expertiza tehnologică şi potenţialul nostru de business au fost remarcate pe piaţa europeană. Symfonia, împreună cu Accel-KKR şi MidEuropa, sunt hotărâţi să investească în Softeh Plus pentru a dezvolta în continuare compania şi a obţine o poziţie de lider pe piaţa din România. Prin această investiţie, Softeh Plus va putea oferi noi soluţii pentru a servi clienţii şi a creşte exponenţial în segmentele de piaţă selectate. Deschidem un nou capitol în istoria Softeh Plus, menţinându-ne angajamentul faţă de clienţi şi având o perspectivă îndrăzneaţă asupra viitorului, atât pe piaţa locală, cât şi în regiune", a declarat Mihai Calu, CEO al Softeh Plus.

Symfonia Group, cu o echipă de peste 600 de angajaţi şi afaceri de circa 40 milioane euro, îşi propune să devină unul dintre principalii furnizori de software pentru companiile mici şi mijlocii din Europa Centrală şi de Est. Achiziţia integrală a Softeh Plus în România reprezintă primul pas spre această ambiţie.

Astfel, grupul polonez se angajează să ofere echipei din România cele mai bune practici şi expertiza sa obţinută de-a lungul timpului. De asemenea, Symfonia intenţionează să capitalizeze parteneriatele cu furnizori globali de tehnologie, precum Amazon Web Services şi Microsoft, accesibile tuturor companiilor din portofoliul Accel-KKR.

"Suntem entuziasmaţi să întâmpinăm echipa Softeh Plus în familia noastră extinsă. Achiziţia nu reprezintă doar o extindere geografică, ci şi o adăugare valoroasă în portofoliul Symfonia, consolidându-ne poziţia de jucător important în Europa Centrală şi de Est. Oportunitatea de a colabora cu echipa românească în dezvoltarea unor proiecte inovatoare va aduce beneficii pentru toţi clienţii noştri. Împreună vom continua să oferim servicii şi soluţii de înaltă calitate pentru a ne asigura că clienţii pot profita de oportunităţile oferite de cooperarea dintre companiile noastre", a declarat Piotr Ciski, CEO al Grupului Symfonia.

Numele Softeh Plus rămâne neschimbat. Toţi angajaţii şi managerii îşi păstrează rolurile actuale şi continuă să se concentreze asupra a ceea ce fac cel mai bine - dezvoltarea de software calitativ pentru clienţi. În lunile următoare, Mihai Calu şi Piotr Ciski vor elabora un plan de tranziţie pentru a consolida echipa de conducere la nivel local, cu experţi operaţionali şi non-operaţionali. În cursul anului 2024, Mihai Calu va deveni membru al Consiliului de Supraveghere Softeh Plus, transferându-şi responsabilităţile de CEO.

Softeh Plus a fost înfiinţată în 1993. Cu o bogată experienţă, Softeh Plus se numără printre primele companii private cu capital 100% românesc şi este exclusiv dedicată dezvoltării şi implementării de soluţii software potrivite pentru mai multe domenii de activitate, precum: farmacie, medicină, construcţii, asigurări, contabilitate şi management. Compania are o echipă de peste 125 de angajaţi şi venituri de peste 7 milioane euro.

Fondată în 1995, Symfonia este un brand puternic şi lider în domeniul soluţiilor software ERP şi HCM pentru IMM-uri din Polonia. Compania are o bază de clienţi diversificată şi loială, de peste 50.000 de IMM-uri şi îşi propune să devină unul dintre principalii furnizori de software pentru companii din ECE.

În august 2023, pe lângă MidEuropa - primul său investitor strategic, Symfonia şi-a asigurat un al doilea investitor strategic - Accel-KKR, o firmă globală de private equity axată pe software. Symfonia are o echipă de peste 600 de angajaţi şi afaceri de aproximativ 40 milioane euro.

Achiziţia Softeh Plus în România este primul pas în planul de expansiune internaţională în Europa Centrală şi de Est şi reprezintă cea de-a şasea achiziţie din ultimii trei ani.