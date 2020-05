Compania Tiriac Imobiliare a fost desemnată castigatoare la categoria Office Developer of the year în cadrul celei de-a 15 ediții a Galei South Eastern Europe Real Estate Awards care s-a desfasurat la Varsovia in data de 21 mai, informează un comunicat, anunță MEDIAFAX.

Manifestarea a avut loc online, cu transmisiuni live dintr-un studio de televiziune dedicat.

Tiriac Imobiliare a fost nominalizata la Office Developer si Future project.

Nominalizarea la categoria Future project a avut in vedere Tiriac Tower, o cladire de birouri cu 12 etaje si 5 nivele de parcare subterana, cu 16.427 metri patrati suprafata inchiriabila, in zona Pieței Victoria.