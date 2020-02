Concluziile întâlnirii Barna - Orban: 'Există deschidere reală unde avem primar PSD să căutăm variante să scăpăm de PSD'

Liderul USR Dan Barna a declarat marti, dupa discutiile de la Palatul Victoria cu premierul interimar Ludovic Orban, ca anticipatele, alegerea primarilor in doua tururi si candidati unici in localitatile cu primari PSD au fost printre subiectele abordate.

„Perspectiva e clara”, a spus Barna: sa pice doua propuneri de premier astfel incat sa se ajunga la alegeri parlamentare anticipate. `I-am spus foarte clar dlui Orban ca USR-PLUS suntem pregatiti de anticipate”, a indicat acesta.

Barna a mentionat ca „mi-am exprimat dezamagirea ca este un sentiment general in societate ca alegerea primarilor in doua tururi a fost sacrificata pentru anticipate”. „I-am cerut lui Orban si a fost de acord ca pentru al doilea guvern primul obiectiv sa fie alegerea primarilor in doua tururi”, a adaugat liderul USR.

Potrivit acestuia, ar exista „deschidere” din partea PNL sa negocieze cu USR-PLUS pentru locale. „Exista o deschidere reala unde avem primar PSD sa cautam variante sa scapam de PSD”, a zis Barna.