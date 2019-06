Conducerea CSA Steaua București are deja pe listă numele unor posibili antrenori: 'Sunt discuții de tatonare'

Comandantul CSA Steaua București a declarat pentru MEDIAFAX că are pe listă 2-3 nume de antrenori pentru înlocuirea lui Marius Lăcătuș, precizând că Gabi Balint i-a transmis că nu are cum să preia echipa. Pompiliu Bixi-Mocanu a mai anunțat că va cere modificarea sistemului de promovare, relatează Mediafax.

Comandantul CSA Steaua București a spus că încearcă să-l păstreze pe Marius Lăcătuș, o legendă a clubului Steaua, aproape de echipă, în ciuda demisiei de onoare pe care acesta și-a înaintat-o.

"În paralel, studiem toate posibilitățile legislative care să ne permită să putem participa la promovare în Liga a 3-a, dacă ele există și dacă le îndeplinim toate criteriile. Echipa se află într-un proces de analizare vizavi de modul de comportare a jucătorilor, de modul de exprimare în teren și o să vedem cu ce jucători dorim să mergem mai departe. Am inițiat deja căutarea de noi jucători, în același timp, căutăm și variante de înlocuire, chiar dacă foarte foarte greu, pentru că o legendă ca Marius Lăcătuș sau Iovan nu pot fi înlocuiți foarte ușor. Pe de altă parte, dorim ca ei să rămână lângă echipă, să ne ajute cu experiența. Nu renunțăm la proiect, e un proiect drag multora din club, indiferent de ce se spune în presă într-un fel sau altul vizavi de cheltuirea banului public. Echipa va avea bugetul asigurat în continuare, are proiecții de viitor, pentru că stadionul va veni anul viitor și atunci sunt convins că jucători de Liga a 4-a sau de Liga a 3-a, în funcție de situație vor fi tare mândri și bucuroși că vor juca pe un astfel de stadion. Este și va fi stadionul nostru", a declarat, pentru MEDIAFAX, Pompiliu Bixi-Mocanu.

Pompiliu Bixi-Mocanu a anunțat că l-a contactat pe Gabi Balint pentru a prelua banca tehnică, însă acesta a declinat oferta.

"Sunt câteva nume pe lista noastră de antrenori, nu mai mult de 2-3 la momentul de față, cu unii dintre ei încercăm să discutăm cât mai repede astfel încât să cerem un punct de vedere. Sunt discuții de tatonare. Întrucât au fost vehiculate niște nume ieri, l-am sunat personal pe Gabi Balint vizavi de antrenor și mi-a spus că activitățile curente îl împiedică să se implice în viața echipei, deci nu este o variantă pe care să o luăm în calcul. Am văzut că a apărut și numele lui Narcis Răducăn, nu ni s-a propus, nu am inițiat discuții cu dumnealui, din punctul ăsta de vedere am vrea să ne alegem singuri antrenorii. În primul rând, să aibă background stelist, să fi jucat la Steaua, să aibă contact cu echipa și să fie fost jucător de mare caracter sau antrenor de mare caracter ca și Marius Lăcătuș sau Iovan", a completat comandantul CSA Steaua.

El a mai spus că îi va face o altă propunere atacantului Marius Pena, pentru a veni la Steaua și că va încerca să aducă jucători de la Academia "Gheorghe Hagi".

"Ca jucători, ținem legătura cu Pena și o să-i mai facem o propunere din nou pentru sezonul care urmează. În același timp, sper ca din colaborarea noastră cu Academia Hagi, dacă Gheorghe Hagi va accepta, binențeles, am putea să ne gândim și la jucători de la Academia Hagi pentru că, din acest punct de vedere, condițiile noastre sunt asemănătoare de joc, backgroundul e stelist și cred că ne poate ajuta și sfătui, fără doar și poate", a precizat Bixi-Mocanu.

Comandantul CSA Steaua București a mai anunțat că va cere modificarea sistemului competițional întrucât condițiile de accedere în Liga a 3-a sunt, la ora actuală, după părerea sa, sunt incorecte.

"Noi suntem un club care a tratat campionatul la modul cel mai responsabil și din punct de veder sportiv am investit foarte multă energie ca toate să meargă bine și jucătorii să fie montați pentru a face față tuturor jocurilor. Am jucat joc de joc în București pe terenuri care, uneori, nu au fost cele mai bune, chiar condiții improprii, am ajuns la sfârșit de campionat să avem 6-8 puncte diferență față de a doua clasată și ulterior s-a șters tot punctajul, acumulat cu accidentări, cu lovituri pe teren, cu tot felul de probleme fizice, și ajungi să intri în acest mini-play-off cu 3,2,1,0 puncte. Cred că e singura grupă din Liga a 4-a în care nu se promovează direct în Liga a 3-a. E un nonsens", a declarat Pompiliu Bixi-Mocanu.

Comandantul CSA Steaua a spus că echipa își va schimba abordarea în sezonul următor. "Probabil o să avem o abordare de acest gen pentru ceea ce urmează, o să stăm și vom trata și noi campionatul cum l-au tratat și celelalte echipe și o să aducem 2, 4, 5, 7 jucători, că ne permitem din punct de vedere financiar, și atunci o să promovăm și noi cum a promovat și Rapidul, și Carmen. E o dezamăgire personală că văd că se poate și așa. Dacă se păstrau punctele, măcar se înjumătățeau punctele, atunci era alta situația. Așa, la 3,2,1 0 puncte se produce un accident și munca de un an de zile, cheltuieli, investiții, se duce de râpă. Nu mi se pare corect să fie sistemul ăsta de promovare pentru grupa asta de București", a spus Bixi-Mocanu.

Prin urmare, va solicita modificarea sistemului de promovare. "Eu o să fac demersuri și chiar am rugat factorul responsabil să ne exprimăm intenția să propunem modificarea sistemului de promovare pentru că așa nu se mai poate. Toată lumea a învățat cum se promovează din grupa de București, aduci 3,4 jucători și deja te gândești la promovare. Păi și ce faci cu restul de campionat? Noi l-am tratat cu responsabilitate, așa ar trebui tratat de toate echipele, adică eu înțeleg că poți să faci și transferuri, dar se vede că sunt făcute cu țintă promovarea. Sunt foarte curios, și e o părere personală de data asta, să vedem cum se vor descurca în Liga a 3-a Carmen și dacă vor activa în Liga a 3-a. E vorba de alte resurse. Să sperăm că va fi totul ok pentru ei și rezultatul ăsta nu este unul întâmplător", a încheiat Bixi-Mocanu.

Steaua a ratat promovarea în Liga 3 în acest sezon, după eşecul cu Carmen, scor 1-0.