Confirmare - Elveţianul Roger Federer va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Tenismanul Roger Federer, 8 ATP, va participa în această vară la Tokyo (23 iulie - 8 august) la a cincea lui olimpiadă, a confirmat luni Comitetul olimpic elveţian, citat de EFE, potrivit Agerpres.

Federer a jucat prima oară la Jocurile Olimpice de la Sydney în 2000, a obţinut apoi prima lui medalie de aur la Beijing 2008, în proba de dublu alături de Stanislas Wawrinka, iar apoi în 2012 a cucerit argintul la simplu, după o finală pe iarbă pierdută în faţa britanicului Andy Murray. La ediţia din 2016 de la Rio, campionul elveţian a absentat din cauza unei accidentări la genunchi suferită în timpul turneului de la Wimbledon.

În ultima zi a olimpiadei de la Tokyo (8 august), Federer va aniversa 40 de ani. Din echipa de tenis a Elveţiei la JO mai fac parte jucătoarele Viktorija Golubic şi Belinda Bencic. Delegaţia Elveţiei la JO va cuprinde 103 sportivi, cu 11 mai mulţi decât la Rio, unde a cucerit şapte medalii, dintre care trei de aur.



Organizatorii japonezi s-au confruntat cu retragerea unor nume grele de la Toyko, precum Rafael Nadal, Serena Williams, Simona Halep şi Dominic Thiem.



În acest an, Federer a disputat patru turnee, după mai mult de un an de pauză din cauza a două operaţii suferite la genunchi. El poate deveni luni cel mai în vârstă jucător care atinge sferturile de finală la All England Club, dacă îl va învinge pe italianul Lorenzo Sonego.