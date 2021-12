Avantajele tehnocrației: Consiliera unui primar PNL de municipiu va ajunge prefect PSD

Organizaţia PSD Bistriţa-Năsăud a decis să nominalizeze o femeie tehnocrat pentru funcţia de prefect al judeţului, Mica Oprea, care a revenit social-democraţilor în urma negocierilor din coaliţie, aceasta fiind în prezent consilier personal al primarului municipiului Bistriţa, Ioan Turc, care este şi lider judeţean al filialei PNL.

Mica Oprea, nominalizarea PSD pentru funcţia de prefect, a deţinut, de-a lungul timpului, mai multe funcţii de conducere în administraţie, printre care se numără cea de secretar general al municipiului Bistriţa, subprefect, secretar general al Prefecturii, inspector guvernamental şi secretar general al judeţului, din această ultimă funcţie deţinută în cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pensionându-se în anul 2020.

Liderul PSD Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, a declarat luni, pentru AGERPRES, că el este cel care a făcut propunerea ca Mica Oprea, cu care a lucrat la Consiliul Judeţean, să preia funcţia de prefect. Moldovan spune că are încredere în profesionalismul şi experienţa Micăi Oprea şi că nu reprezintă o problemă faptul că aceasta a colaborat şi cu liderul PNL.

"Mica Oprea a lucrat toată viaţa ei pentru cetăţenii judeţului Bistriţa-Năsăud, în ultima vreme pentru cei ai municipiului, cumva întorcându-se, să zicem, cu ghilimelele de rigoare, la prima dragoste. Mica Oprea şi-a început la primărie cariera, în anii '80, şi a mai lucrat acolo în ultima perioadă. Este un om pe care îl cunosc şi în care am maximă încredere că va gestiona foarte bine această poziţie, pentru că are toată experienţa necesară", a spus preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud.

Întrebat de ce a optat pentru un tehnocrat în locul unui membru de partid, Radu Moldovan a argumentat că actualul context pandemic şi social a impus desemnarea unei persoane care să ştie deja ce are de făcut.

"În urma discuţiilor cu colegii mei, cel mai important lucru este ca pe o asemenea poziţie să fie nominalizat un profesionist desăvârşit, care să nu înveţe să conducă Prefectura în perioadă de criză pandemică, iarnă, criză energetică, în perioada în care instituţiile statului şi cetăţenii se confruntă cu foarte multe probleme. Nu am judecat în niciun moment după carnete de partid, am încercat să găsim o persoană care, imediat, din următorul moment după ce preia această poziţie, să ştie ce are de făcut, pentru a putea manageria în mod profesionist Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud. Şi cred că domnişoara Mica Oprea are toate prerogativele, capacitatea, forţa, dorinţa de a face lucrurile foarte bine", a explicat Moldovan.

Liderul judeţean al PSD a adăugat că funcţiile de subprefecţi vor reveni celorlalte două partide din coaliţia de guvernare, respectiv PNL şi UDMR.

În prezent, funcţia de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud este deţinută de Stelian Dolha, prim-vicepreşedinte judeţean al PNL, iar cea de subprefect este ocupată de liderul judeţean al UDMR, Decsei Atilla.