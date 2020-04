Constructorul italian care lucrează la podul peste Dunăre a donat Spitalului Judeţean un aparat de ventilaţie

Constructorul italian Astaldi SpA, care face parte din consorţiul care lucrează la podul peste Dunăre, a donat, marţi, Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila un aparat de ventilaţie, potrivit informaţiilor furnizate de Consiliul Judeţean Brăila potrivit Agerpres.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila a lansat, pe 26 martie, un apel către populaţie, pentru a dona materiale necesare personalului medical şi pacienţilor, apel în urma căruia s-au primit donaţii în valoare de peste 100.000 lei.De asemenea, preşedintele CJ Brăila, Francisk Chiriac, a anunţat că grupul Al Dahra, care administrează Insula Mare a Brăilei, va dona Spitalului Judeţean de Urgenţă un aparat complet de testare COVID-19.În apelul făcut către populaţie conducerea Spitalului Judeţean Brăila a transmis următoarea listă de materiale necesare: pijama pacienţi (mărimile M, L şi XL), cămăşi de noapte pacienţi (mărimile M, L şi XL), halat impermeabil şi combinezon unică folosinţă, mănuşi examinare lungi şi scurte, mască chirurgicală, mască FFP2, dispense automat botoşi, lenjerie de pat, săpun lichid pentru pacienţi, role hârtie şi serveţele, soluţii curăţat geamuri sau pavimente, pahare, farfurii şi tacâmuri - toate de unică folosinţă, hârtie xerox format A4, cizme de cauciuc (mărimile 38 - 46) şi mănuşi menaj (mărimile M şi L).Conducerea Spitalului Judeţean Brăila a precizat că unitatea spitalicească "are bani, dar este greu să găsească acum produse medicale omologate, iar prin donaţia produselor se elimină orice suspiciune că spitalul ar cumpăra produse mai scumpe".Preşedintele CJ Brăila a precizat că apelul a fost lansat după ce foarte mulţi oameni şi-au manifestat dorinţa de a dona bani către Spitalul Judeţean Brăila."Foarte multă lume vrea să doneze bani la spital. Are şi spitalul foarte mulţi bani, important e că procedura de achiziţie, chiar dacă este mai rapidă, tot se pierde una, două, trei zile. Am spus că nu avem cum să luam bani de la cei care vor să doneze şi am spus că mult mai bine este să cumpere nişte materiale pe care să le doneze spitalului. Toate aceste materiale vor intra în spital şi vor fi folosite pentru pacienţi şi personalul medical, iar suma de bani cu care nu vom mai achiziţiona noi săpun sau pijamale o vom folosi pentru luarea de teste, teste rapide, kituri sau alte materiale necesare spitalului", a declarat Chiriac.