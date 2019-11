Consultare maraton în USR, după eșecul de la prezidențiale - Când va afla Dan Barna dacă va mai rămâne la conducerea partidului

Membrii USR vor vota on-line, începând de vineri, dacă vor ca Dan Barna să rămână la conducerea partidului, având la dispoziţie cinci zile pentru a-şi exprima opţiunea.

"Votul de încredere pentru Dan Barna începe în această după-amiază. Vor fi cinci zile. Discuţia era să înceapă astăzi la ora 12,00 şi să se încheie miercuri la ora 12,00. Va fi o întrebare de genul - sunteţi de acord ca Dan Barna să continue în conducerea partidului, o întrebare simplă cu un răspuns da sau nu", a precizat, pentru AGERPRES , Ionuţ Moşteanu, vicepreşedinte al partidului.Moşteanu a adăugat că, în funcţie de opţiunile membrilor USR, Barna va demisiona sau va rămâne la conducerea partidului."Aceasta este consultare. Noi am folosit stilul acesta de consultare de mai multe ori. Dincolo de vocile statutare, trebuie să ascultăm şi baza, mai ales că în cazul lui Dan Barna baza partidului care l-a ales, a fost ales prin votul tuturor membrilor", a adăugat el.

Acelaşi tip de consultare a fost folosit şi de organizaţia Bucureşti pentru susţinerea lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei, a menţionat deputatul USR.



"Dan Barna merge către partid, întreabă şi, în funcţie de răspunsuri, va lua o decizie politică. Adică îşi va da demisia sau merge mai departe", a explicat Moşteanu.



Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat marţi că, în urma rezultatului ''sub obiectiv'' obţinut la alegerile prezidenţiale, va cere un vot de încredere membrilor partidului, iar, dacă nu îl va primi, va face un pas în spate.



"Voi cere un vot de încredere membrilor partidului şi e foarte normal să mă întorc la membri, aşa funcţionează democraţia în USR. Eu nu îmi dau demisia în momentul acesta, voi cere un vot de încredere membrilor. Colegii mei vor decide, aşa am făcut de fiecare dată când a fost un moment mai delicat în partid. (...) Ne doream mai mult, fără îndoială. Se putea mai mult? E greu de spus în contextul politic şi în contextul acţiunilor şi poziţiei preşedintelui Iohannis care a dat jos un Guvern, deci avea o percepţie foarte bună în opinia publică. Dincolo de asta, da, e un rezultat sub obiectiv, o să cer un vot de încredere colegilor. Dacă voi primi acest vot de încredere, mergem mai departe spre locale, este primul eşec şi mi s-ar părea o laşitate să îmi dau demisia pentru un rezultat care, de fapt, în contextul dat, poate fi privit din două perspective. Dacă nu voi primi votul de încredere al colegilor mei din partid, evident că voi face un pas în spate. E foarte simplu", a susţinut Barna.