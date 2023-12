Contrabanda cu țigarete crește de la an la an în România: Pentru întreg anul 2023, cea mai mare creştere este notată în nord-est

Media anuală a contrabandei cu ţigarete a crescut în acest an cu peste un punct procentual, până la 8,2% din totalul consumului, comparativ cu 7,1% în 2022, conform studiului realizat de compania de cercetare Novel.

În noiembrie 2023, piaţa neagră a ţigaretelor se situa la 8,5% din totalul consumului, nivel relativ constant faţă de luna septembrie.

"Pentru întreg anul 2023, cea mai mare creştere faţă de 2022 este notată în nord-est, cu 3,6 p.p. până la 24,5%. Din punct de vedere al provenienţei, în 2023 cea mai mare pondere pe piaţa neagră o deţin produsele provenite din duty free, cu 37,4%, în creştere cu 4,5 p.p. faţă de 2022, urmate de cheap whites la 33%, în scădere cu 13,4 p.p. faţă de 2022 şi Bulgaria cu 11,1%, în creştere cu 8,5 p.p. faţă de 2022. În noiembrie 2023, piaţa neagră se menţine relativ constantă în aproape toate regiunile ţării. În nord-est, care rămâne şi în noiembrie regiunea cea mai afectată de comerţul ilegal, se înregistrează o creştere semnificativă, de 3,9 p.p. până la 29,7%", a declarat Marian Marcu, director general Novel Research, într-un comunicat de presă transmis, vineri, AGERPRES.

În acest context, conform datelor de pe platforma StopContrabanda.ro, citate de Ileana Dumitru, director juridic şi afaceri externe al Ariei Europa de Sud Est din cadrul BAT, autorităţile române au capturat circa 126 de milioane de ţigări de contrabandă, de la începutul anului până în prezent, acesta fiind cel mai ridicat nivel al capturilor din ultimii 4 ani."Ca sursă de provenienţă a produselor de contrabandă, în 2023 se adaugă produsele destinate pieţei din Bulgaria, ceea ce impune adoptarea unor măsuri de contracarare a comercializării acestora pe teritoriul României. Salutăm decizia Ministerului de Finanţe privind modernizarea infrastructurii vamale prin achiziţionarea a 26 de noi sisteme de scanare, menite să eficientizeze verificarea mărfurilor şi să contribuie astfel la combaterea contrabandei. Totodată, credem că aceste eforturi trebuie susţinute de politici fiscale echilibrate şi predictibile: în România, accizele şi preţurile ţigaretelor sunt deja cele mai mari din UE raportat la puterea de cumpărare, iar în ţările învecinate produsele din tutun pot fi cumpărate la aproximativ jumătate din preţ, motiv pentru care contrabanda cu ţigări este o afacere profitabilă pentru grupările infracţionale", a menţionat Dumitru.La rândul său, Gilda Lazăr, director Corporate Affairs & Communications la JTI România, Moldova şi Bulgaria, a subliniat că în 2023 a crescut contrabanda cu peste un punct procentual faţă de 2022 pe fondul unui an aflat sub semnul incertitudinii, dialogului inutil şi lipsei de transparenţă."În Parlament se află în diverse stadii de dezbatere 12 iniţiative legislative care vizează sectorul tutunului, prilej de declaraţii populiste, pentru că 2024 va fi an electoral. Această instabilitate se poate traduce însă în perturbarea pieţei legale şi creşterea pieţei negre, care chiar şi la nivelul actual prejudiciază bugetul cu peste 300 milioane euro. Conform execuţiei bugetare la 11 luni, veniturile din accize au însumat 33,64 miliarde lei, în creştere cu 3,7% faţă de anul trecut. În structură, încasările din accizele pentru produsele din tutun au înregistrat un avans de 8,6%. Dacă nu creştea contrabanda, încasările din accizele pentru produsele din tutun ar fi putut fi mai mari. JTI va fi în continuare un partener al autorităţilor în acţiunile de combatere a comerţului ilegal, prin donaţii de echipamente, sprijin pentru echipele mobile canine, precum şi prin campanii publice anti-contrabandă derulate anual, din 2010. Ultima campanie tocmai s-a încheiat, mesajul "Legea e bună" fiind promovat simultan în România şi Republica Moldova", a punctat Lazăr.La rândul său, Dragoş Bucurenci, director External Affairs, Philip Morris România, şi-a exprimat speranţa ca anul viitor să fie unul constructiv, atât pentru sectorul privat cât şi pentru autorităţile statului."Ne dorim să investim şi în anii care urmează în capacităţile de producţie, să exportăm şi să fim un contribuabil solid. Pentru aceasta, este nevoie de o abordare lucidă şi echilibrată a acestui sector, în ciuda presiunilor care vin într-un an electoral. De asemenea, este necesară o strategie naţională integrată de combatere a comerţului ilicit de mărfuri, care să coordoneze activităţile tuturor instituţiilor de control în acest domeniu", a declarat Bucurenci.Pentru ca piaţa neagră să nu intre în 2024 pe un tren de creştere, Enrico Ziino, head of corporate Affairs South East Europe Imperial Brands consideră că este important ca eforturile şi acţiunile autorităţilor derulate pe frontiera verde, în punctele vamale, în pieţe şi oboare, să fie susţinute de politici fiscale predictibile şi coerente, precum şi de un cadru de reglementare care să nu aducă schimbări radicale."România poate învăţa din exemplele ţărilor care au adoptat creşteri abrupte ale taxelor sau măsuri extreme de tipul ascunderii pachetelor în dulapuri, cum sunt Franţa sau Australia. În astfel de situaţii, contrabanda a crescut brusc (în Franţa, peste 30%), obiectivele de sănătate publică nu au fost îndeplinite, iar bugetele au fost prejudiciate", susţine Enrico Ziino.La rândul său, directorul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române - chestor de poliţie Aurel Dobre, a precizat că în primele 11 luni ale anului 2023, poliţiştii au capturat peste 42 de milioane de ţigarete şi 53 de tone de tutun vrac, fiind constatate 463 de infracţiuni şi cercetate 656 de persoane."Comerţul ilegal cu ţigarete constituie un fenomen cu urmări grave, şi, în acest context, Poliţia Română desfăşoară atât acţiuni de prevenire, cât şi de combatere a acestuia. Suntem determinaţi să continuăm lupta pentru diminuarea contrabandei, împreună cu partenerii instituţionali şi din mediul privat", a precizat Aurel Dobre.Potrivit unui comunicat al Poliţiei de Frontieră, în primele 11 luni ale anului 2023, poliţiştii de frontieră - independent sau în colaborare cu inspectorii vamali ori reprezentanţi ai altor instituţii abilitate - au reţinut în vederea confiscării 4.393.608 pachete cu ţigări, în creştere cu 25% comparativ cu perioada similară a anului 2022. De asemenea, în perioada de referinţă au mai fost descoperite aproximativ 16.765 kg tutun, 9.757 kg tutun narghilea şi 3.103 kg tutun pentru pipă şi au fost identificate şi destructurate trei grupuri organizate în vederea săvârşirii infracţiunii de contrabandă cu ţigări în care au fost identificate 47 de persoane.Conform customs.ro, Autoritatea Vamală continuă să-şi îmbunătăţească capacitatea de monitorizare şi control, prin modernizarea unor birouri vamale - Siret, Albiţa, Sculeni, Giurgiuleşti, precum şi prin dezvoltarea profesională a lucrătorilor vamali.În 2022, companiile de tutun, mari contribuabili, au virat la bugetul statului circa 20 miliarde lei, reprezentând accize, TVA şi alte taxe şi contribuţii.