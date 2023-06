Contraofensiva ucrainenilor a început cu un eșec: rușii au respins un mare atac

"În dimineaţa zilei de 4 iunie, inamicul a lansat o ofensivă de mare amploare în cinci sectoare ale frontului în direcţia sud a regiunii Doneţk", a indicat ministerul într-un comunicat. "Inamicul nu şi-a atins scopul, nu a reuşit", a adăugat textul.

Tot potrivit ministerului rus, armata ucraineană a efectuat această ofensivă cu şase batalioane mecanizate şi două batalioane de tancuri.

O înregistrare video postată de minister pe Telegram arată ceea ce este prezentat ca fiind vehicule blindate ucrainene filmate din aer pe cale de a fi distruse de forţele ruseşti.

Kievul afirmă de luni de zile că pregăteşte o contraofensivă majoră împotriva forţelor ruseşti. Într-o înregistrare video difuzată duminică, armata ucraineană a părut să cheme soldaţii să păstreze tăcerea şi a declarat că nu va fi niciun anunţ despre începerea acestei ofensive mult aşteptate.

Russia Says Ukraine Launched a ‘Large-Scale Offensive’

Russia's Defense Ministry says Ukrainian forces launched attacks along five sections of the frontlines in the Donbas

