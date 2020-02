Corneliu Papură: 'E îmbucurător că ne-am creat situaţii în faţa unei echipe care se apără supranumeric. Ce nu este bine este că nu am reuşit să înscriem'

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Corneliu Papură, a declarat duminică seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 0-2, că formaţia sa ar fi putut să înscrie cel puţin un gol dacă ar fi fost atentă, dar a pus în dificultate liderul din Liga I, potrivit news.ro.

“E îmbucurător că ne-am creat situaţii în faţa unei echipe care se apără supranumeric. Ce nu este bine este că nu am reuşit să înscriem. Am avut situaţii de poartă, dar ne-a lipsit şi şansa în seara asta. Dacă eram atenţi, puteam să înscriem minim un gol. Am reuşit să-i deschidem şi să-i punem în dificultate. Ivan este un jucător talentat şi cu siguranţă ne va ajuta. Cu toţii au făcut un meci bun. Am pus presiune mare pe CFR şi i-am pus în dificultate. Au arătat putere şi că pot să joace de la egal la egal cu orice adversar”, a spus Papură la posturile care transmit Liga I.

Formaţia CFR Cluj a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Universitatea Craiova, în etapa a XXVI-a, ultima a sezonului regulat al Ligii I. Clujenii încheie sezonul regulat pe primul loc în clasament, cu 52 de puncte, iar Universitatea Craiova pe poziţia a doua, cu 46 de puncte.

Golurile au fost marcate de Rondon ‘9 şi Martic ’67 (autogol).