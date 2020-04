Coronavirus - PLUS cere scutirea de TVA şi taxe vamale pentru echipamentele de protecţie aduse de ONG-uri din afara UE

PLUS cere Guvernului să aplice în regim de urgenţă scutirea de TVA şi taxe vamale pentru echipamentele de protecţie aduse de ONG-uri în România din afara UE, pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19, informează Agerpres.

Conform unui comunicat PLUS, Comisia Europeană a decis, pe 3 aprilie, să aplice această scutire în cazul bunurilor importate, "dacă sunt puse gratuit la dispoziţia persoanelor care sunt implicate" în combaterea epidemiei COVID-19, contaminate sau în risc de a fi contaminate. Conform aceleiaşi surse, decizia se poate aplica "doar dacă importurile sunt făcute de organizaţii aprobate de autorităţile competente" din statele membre."Practic, la fiecare 10 lei proveniţi din donaţii din care se aduc măşti din China, 2 lei sunt opriţi ca taxe. La un milion de euro, 200.000 de euro opriţi înseamnă peste 100.000 de măşti care acum nu pot fi cumpărate şi distribuite. Tot ce are de făcut Guvernul ca aceşti bani să fie eliberaţi şi folosiţi pentru motivul pentru care au fost donaţi, şi anume să ducă echipamente de protecţie unde este neapărat nevoie de ele, este să publice o listă cu organizaţiile non-guvernamentale care aduc aceste echipamente pentru a le dona şi cantităţile estimate a fi aduse. Ministerul Finanţelor a comunicat în două rânduri că va cere asta Comisiei, însă când Comisia a decis, România nu şi-a mai îndeplinit partea ei de obligaţie şi anume de a comunica această listă", a precizat Oana Ţoiu, membru al Celulei Executive de Criză PLUS.