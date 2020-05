Coronavirus - Uber a anunţat că va renunţa la 3.700 dintre angajaţi

Uber a anunţat miercuri că va renunţa la 3.700 dintre angajaţi, aproximativ 14% din personal, ca urmare a diminuării numărului de deplasări, din cauza pandemiei de coronavirus, relatează agenţia EFE potrivit Agerpres.



Concedierile se vor axa pe echipele de la relaţii cu clienţii şi contracte, după cum au explicat reprezentanţii companiei, într-un comunicat remis Comisiei Pieţei de Valori (SEC), reglementatorul bursier din SUA.



În plus, platforma de transport a anunţat că CEO-ul său, Dara Khosrowshahi, va renunţa la salariul de bază pentru restul anului, în cadrul planului de reducere a cheltuielilor operaţionale ale companiei.



În ultimul exerciţiu financiar, Executivul a cheltuit în acest sens un milion de dolari, dar grosul remuneraţiei a venit din bonusuri şi acţiuni.



După publicarea acestor informaţii, acţiunile Uber au scăzut cu circa 2 % la Bursa din New Yok.



Compania are programată pentru joi anunţarea rezultatelor trimestriale, care vor aduce un pic de lumină asupra impactului pe care l-a avut pandemia asupra afacerii.



La mijlocul lunii martie, Khosrowshahi a afirmat că numărul de călătorii cu Uber s-a redus cu până la 70% în unele oraşe din SUA mai afectate de COVID-19, precum Seattle, unde s-a înregistrat primul mare focar din ţară.



Până acum, o serie de informaţii apărute în presă semnalau că numărul curselor rezervate prin Uber s-au redus cu 80% la nivel global, mai scrie EFE.



Săptămâna trecută, rivalul său, Lyft, a anunţat că va concedia 1.000 de angajaţi şi va suspenda contractele pentru alte câteva sute pentru a face faţă situaţiei actuale.