COVID-19 - Merck profită de creşterea acţiunilor Moderna şi îşi vinde participaţia

Grupul farmaceutic american Merck & Co a anunţat miercuri că şi-a vândut participaţia deţinută la Moderna Inc, după ce a beneficiat anul acesta de creşterea preţului acţiunilor Moderna Inc, firma care dezvoltă vaccinuri anti-COVID-19, transmite Reuters.

Merck nu a dat publicităţii valoarea tranzacţiei şi a precizat că se aşteaptă la un mic câştig în urma vânzării în trimestrul patru din 2020. În 2015, Merck a investit 50 de milioane de dolari în Moderna, iar miercuri a confirmat că îşi va menţine indirect expunerea la companie prin investiţia în fonduri de risc.

Titlurile Moderna au crescut de peste şapte ori în 2020, evaluând compania la 55,80 miliarde de dolari, la preţul acţiunilor de la închiderea şedinţei bursiere de marţi.Moderna este una din companiile aflate în fruntea cursei pentru dezvoltarea de vaccinuri anti-COVID-19, iar luni a cerut Agenţiei Americane pentru Medicamente (FDA) să îi autorizeze vaccinul împotriva COVID-19.Moderna este o societate cu sediul în SUA care desfăşoară o activitate de pionierat în vederea dezvoltării unei clase noi de vaccinuri bazate pe ARN mesager (ARNm), transportat în celule de nanoparticule lipidice. Platforma vaccinului a fost dezvoltată în cursul ultimilor zece ani. Principiul de bază constă în utilizarea acestei molecule ca suport de date cu ajutorul căruia organismul însuşi poate produce proteine şi poate activa o imunitate durabilă la COVID-19.Luna trecută, Comisia Europeană a aprobat un al şaselea contract în cadrul strategiei UE privind vaccinurile cu societatea farmaceutică Moderna. Contractul prevede achiziţionarea iniţială a 80 de milioane de doze în numele tuturor statelor membre ale UE, plus o opţiune de a solicita până la 80 de milioane de doze suplimentare, care urmează să fie furnizate odată ce vaccinul s-a dovedit a fi sigur şi eficace împotriva COVID-19.