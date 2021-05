Covid-19 poate provoca disfuncții erectile, infectând țesutul penisului

Un studiu al universității din Miami, University of Miami Miller School of Medicine, a descoperit că virusul Covid-19 poate provoca disfuncții erectile. Ranjith Ramasamy, profesor și director al unității, a declarat că disfuncția poate fi „un efect advers al SARS-Cov-2”. Studiul a analizat patru bărbați cu vârste cuprinse între 65 și 71 de ani, care erau tratați pentru astfel de afecțiuni – dintre care doi au fost bolnavi de Covid, scrie smartradio.ro

Segmente moarte ale coronavirusului au fost depistate în țesutul erectil al penisului, la aproximativ șase-opt săptămâni de la vindecare.

„În cadrul studiului-pilot am descoperit că bărbați care nu au avut antecedente privind disfuncțiile erectile în trecut au dezvoltat această afecțiune după infectarea cu SARS-Cov-2”, a spus dr. Ramasamy. „Cercetarea noastră arată că boala Covid poate produce disfuncții endoteliale ale mai multor organe, pe lângă rinichi și plămâni. Virusul poate pătrunde în celulele endoteliale ale multor organe, inclusiv penisul”, a completat el.

COVID-19 can infect penis tissue and could lead to erectile dysfunction - study https://t.co/wa0kC6cc8V